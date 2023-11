Fotos de Karol G en bikini generaron críticas y halagos: “Nadie es perfecto”

Karol G se ha consolidado como una de las artistas colombianas más importantes en la historia del país y una de las voces femeninas más relevantes del reguetón. La paisa es una de las intérpretes más escuchadas del mundo y se ha permitido romper varios récords. Recientemente se convirtió en la primera mujer en tener tres espectáculos programados y vendidos en el imponente Estadio Azteca de México.

Luego de cerrar de manera exitosa su gira Mañana Será Bonito Tour, por Estados Unidos, decidió tomarse un descanso e irse de vacaciones con su equipo. La prensa no ha perdido detalle de cada uno de sus pasos. Los paparazzi lograron varias imágenes que han dividido las opiniones de los internautas.

En las fotografías se aprecia a ´La bichota´ en una embarcación utilizando un bikini de flores con tonalidades rosadas y verdes. En redes sociales como X (antes Twitter), algunas personas han halagado su figura, y otras han asegurado que su cuerpo se ve diferente.

Quienes señalan que su apariencia ha cambiado, sentencian que la intérprete descuidó su alimentación y sus rutinas de ejercicio. Por el otro lado, sus admiradores mencionan que es el cuerpo de una mujer sana, feliz y segura de sí misma.

“Ella es un ser humano normal, común y corriente. ¿Quién es perfecto en esta vida? Nadie es perfecto. Ella por lo menos es una persona exitosa, brillante y sobre todo con una humildad que es lo que la hace hermosa, vaina que les hace falta a muchos”, “ella es cantante, no modelo, y es su cuerpo, y si ella se siente bien, ¿quiénes son ustedes y yo para criticar?”, “yo solo veo una diosa, no sé ustedes”, dicen los comentarios positivos.

“Gas”, “Karol siempre ha tenido cuerpo de señora”, “hay que tomar en cuenta la edad y la falta de ejercicio”, “aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Aunque se haga mil liposucciones”, se lee en los demás mensajes.

Karol G ha hablado de la naturalidad y el amor propio

Karol G ha sido una abanderada del movimiento ‘body positive’. Ella misma ha hablado de lo mucho que ama comer y de las paces que ha hecho con su relación con la comida y su aspecto físico. Tal y como lo ha comentado ella misma, tiene un desequilibrio hormonal que hace que tenga resistencia a la insulina. Eso deja como consecuencia que su tiroides tenga comportamientos extraños y que su cuerpo tenga pérdidas y ganancias de peso constantes.

“Al principio me afectaba, porque pensé: ‘¿Qué importa si quiero ser una mujer con curvas?’. ¿Y qué? Estaba lidiando con un problema de salud personal y escuchar comentarios fue muy incómodo y molesto. Me afectó profundamente. Todavía hay personas que me ven así y algunos hacen comentarios, pero cuando cruzan límites muy fuertes, simplemente los ignoro. ¡No me gusta!”, dijo ella en una entrevista con Mezcal TV.

De la misma manera, ella misma fue enfática en responder a la revista GQ luego de que, en la portada que hizo para aquella editorial, saliera completamente editada y modificada. “Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural (...) más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, escribió por aquellos días en su cuenta de Instagram.