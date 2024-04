Fotos: Carolina Cruz y Lincoln Palomeque reaparecieron juntos en reunión familiar

Aunque tomaron caminos diferentes en sus vidas, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque seguirán vinculados siempre por el lazo que los une como padres de Matías y Salvador.

Precisamente, fue gracias al cumpleaños de uno de sus hijos que reaparecieron juntos este 7 de abril. Lo que resultó en toda una sorpresa para sus seguidores.

Esta no es la primera vez que Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se muestran juntos después de su ruptura. Fotografía por: Instagram

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque en el cumpleaños de su hijo mayor

El pasado sábado, Matías cumplió 7 años de vida y, por supuesto, sus papás lo celebraron por todo lo alto con una fiesta que se realizó al día siguiente, en compañía de sus mejores amigos.

La temática de la celebración fue Lionel Messi, pues la imagen y nombre del futbolista argentino estuvieron presentes en la decoración y los uniformes de la Selección Argentina dispuestos para la ocasión, así como en el pastel, los regalos y otros pequeños detalles.

En el festejo, además, estuvieron las presentadoras Carolina Soto y Ana Karina Soto con sus hijos, quienes se gozaron todo de principio a fin.

La sorpresa para muchos seguidores de Carolina Cruz fue la asistencia de Lincoln Palomeque, teniendo en cuenta la apretada agenda profesional que tiene el actor, quien estaba fuera del país gracias a un proyecto internacional en el que participa.

¿Carolina Cruz y Lincoln Palomeque terminaron por culpa de alguien más?

En una reciente entrevista con Erika de la Vega expuso varios detalles del distanciamiento que tuvo con el padre de sus hijos Matías y Salvador, la presentadora de Día a Día desmintió que la ruptura con Lincoln Palomeque haya sido por terceras personas. Además, admitió que ambos tuvieron culpa en lo ocurrido.

“No todo siempre tiene que salir como se supone que es perfecto, las parejas cometemos errores. Uno se desconecta mucho de la pareja cuando es mamá, tienes que mejorar muchas cosas como mujer y como pareja. Cuando hay una separación y cuando dos adultos toman esa decisión es porque las dos personas han cometido errores”.

Además, Carolina Cruz explicó que el hecho de enfrentar su separación al mismo tiempo que las dificultades de salud de su hijo Salvador, quien nació con una condición llamada macrocefalia, hizo que el desamor no fuera un problema para ella.

“Mientras vivía todo lo de Salvador, también estaba la separación, yo creo que por eso no me dio tusa. Estaba tan enfocada en sacar adelante a mi hijo, que estuviera bien y sano, que no me dio tiempo para pensar en lo otro (...) Nosotros como pareja intentamos muchas cosas, pensando en los hijos, que eso también es un error, pensar en los hijos y no en ti”, concluyó.