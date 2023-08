Fotos: así se veía Wendy Guevara en su juventud, antes de su transición

El nombre de Wendy Guevara ha estado sonando en los últimos días en medios de comunicación y redes sociales, luego de coronarse como la ganadora del reality show La casa de los famosos, de Televisa Univisión. Gracias a ese premio, se convirtió en la primera mujer trans en ganar un programa de telerrealidad mexicano. La celebridad mexicana también ha incursionado en la música. Hasta el momento, lleva varios sencillos con sus respectivos videoclips

¿Quién es Wendy Guevara?

Se ha desempeñado como generadora de contenido, actriz, cantante y empresaria. Wendy nació el 12 de agosto de 1993 en Aldama, en Estado de Guanajuato, México. Su vida no ha sido fácil, desde que era una niña tuvo que comenzar a enfrentar situaciones duras: se vio expuesta a la violencia y la discriminación por si identidad de género.

Cuando tenía 7 años sufrió abuso sexual por parte de un vecino. Un año después tuvo un accidente de tránsito por lo que fue sometida a una cirugía de cráneo debido a la gravedad de las heridas.

Transición de Wendy Guevara de hombre a mujer

Siendo un hombre, Wendy fue sintiendo poco a poco afinidad por el género femenino. Aunque muchos decían que era un chico gay, ella afirmaba ser una mujer. Con el paso del tiempo, hizo varias amistades que eran trans, quienes le ayudaron y apoyaron en todo su proceso de transición. “De niño, me maquillaba en la calle y me llevaba un morralito y ahí le robaba a mi mamá un lápiz, enchinador, rímel y eso y a la vuelta de la casa me pintaba y me maquillaba (...) y antes de llegar a la casa me desmaquillaba, pero a veces no me desmaquillaba bien”, dijo en su participación en La casa de los famosos.

Su padre, a quien le tenía miedo porque era alcohólico, fue quien le dijo que aceptaba que fuera gay pero que no se vistiera de mujer. “Yo ya sé que tu eres gay y que te atraen los muchachos, lo único que te pido es que no te vistas de mujer, es lo único que te voy a pedir”, le dijo su progenitor.

Cirugías de Wendy Guevera

Su cambio físico ha sido drástico. Se ha sometido a varios retoques estéticos, entre ellos, una cirugía de feminización facial con la que refinó algunas de sus facciones para que fueran más delicadas y femeninas.

Anteriormente tenía la frente más marcada y masculina y un mentón menos marcado y más ancho. Se realizó también una rinoplastia que le generó un gran cambio en su rostro. Tiene además un aumento de busto a la talla D y una liposucción 360 para quitar la grasa de la espalda, la entrepierna para transferirla a los glúteos y caderas.