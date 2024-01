Fotos: Así se veía Andrea Valdiri cuando estaba en el colegio. “¡Irreconocible!”

Andrea Valdiri es una de las mujeres más despampanantes del país. Su atlético y sensual cuerpo es uno de sus mayores atributos. Y, aunque se ha realizado varios procedimientos estéticos, la barranquillera mantiene su figura gracias al ejercicio y la vida saludable.

Hace unos días, la empresaria compartió con sus casi 10 millones de seguidores en Instagram un íntimo video en el que muestra la transformación física que ha tenido su cuerpo, luego de dar a luz a su hija Adhara, en el año 2021.

La barranquillera aseguró que para ella fue todo un reto bajar 16 kilos. Según ella, se sentía vieja; y la celulitis y flacidez hacían parte de su diario vivir. Sin embargo, al no sentirse cómoda con su cuerpo, inició una rutina de ejercicios y empezó con un plan nutricional que le ayudó a bajar los kilos de más.

“Comencé a entrenar y la decisión que tomé fue personal, porque realmente necesitaba un cambio en mi vida, y yo vivo de mi imagen, y a mis 32 años, quería verme más joven. Me levantaba juiciosa, comía saludable, y fue un sacrificio que me costó, pero no me arrepiento de los resultados, porque sé que fueron los mejores”.

Antes y después de Andrea Valdiri. Fotografía por: Instagram

Así lucía Andrea Valdiri en el colegio

La modelo, de 32 años, compartió en su cuenta de Instagram unas imágenes con las que recordó su etapa de adolescencia en el año 2008, cuando tan solo tenía 15 años. Allí, aparece junto a dos jóvenes con las que actualmente conserva una amistad. Aquí las imágenes.

En una de las fotografías, la exesposa de Felipe Saruma aparece disfrazada del exfutbolista brasileño Ronaldinho. Con una camiseta amarilla, unos dientes falsos y una venda en la nariz, simulando un gran parecido al astro del fútbol.

Las publicaciones generaron gracia entre los internautas. “Que chistosa se veía”, “Siempre ha tenido mucha personalidad”, “Definitivamente, dañada de fábrica”, “Se ve que era terrible en el colegio”, “Que ternura Valdiri”, fueron algunos de los mensajes.

