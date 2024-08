Fotos: así disfrutan Ángela Aguilar y Christian Nodal de su romántica luna de miel

Christian Nodal y Ángela Aguilar conforman la pareja del momento en América Latina, por lo que millones de curiosos están al pendiente de cualquier detalle que se pueda conocer sobre su relación. Precisamente, fue así como, tras su sorpresiva boda, se supo que la pareja viajó a un exótico destino para vivir una romántica luna de miel.

¿Dónde fue la luna de miel de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

A pesar de que los recién casados procuran ser bastante reservados sobre los pormenores de su viaje, gracias a algunas imágenes y videos que publicaron en sus redes sociales, disfrutando de momentos de complicidad y amor en paradisíacos paisajes, quedó en evidencia que viajaron a Los Cabos, Baja California (México).

Según se observa en las imágenes, entre paseos al atardecer, cenas a la luz de las estrellas y viajes en yate, Ángela Aguilar y Christian Nodal encontraron el escenario perfecto para disfrutar de una luna de miel como de cuento de hadas, alejados del bullicio y los lentes de los paparazzis.

Las reacciones al romántico viaje de los cantantes mexicanos no se hicieron esperar y miles de opiniones surgieron en redes sociales, siendo críticas la mayoría de estas. “No sé ustedes, pero yo siento tan falsa y postiza esa relación que le pongo, como máximo, un par de años”, “hace un par de meses Nodal dormía con su pareja e hija, y ahora lo hace con una nueva esposa ¿Ven lo mal que está eso?”, “solo ellos saben si están enamorados y felices, pero algo no me cuadra aquí” y “déjenlos disfrutar que ustedes no saben absolutamente nada de lo que pasa”, fueron algunos de los mensajes que recibieron.

¿Cazzu ya se pronunció sobre el romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Teniendo en cuenta la polémica que se desató por la nueva relación de quien era su novio hasta hace poco, seguidores de la rapera argentina se han mantenido al pendiente de cualquier mensaje o indirecta que pueda publicar.

Y aunque Cazzu se ha mantenido hermética hasta el momento sobre este tema, a los pocos días de anunciarse el noviazgo publicó en redes una foto con la siguiente descripción: “Nuevos comienzos”. Además, en una historia de Instagram publicó la canción Maldición, de Rosalía, lo que para muchos fue una dedicatoria hacia Christian Nodal y Ángela Aguilar, a quienes dejó de seguir en esta red social.

Sin embargo, la verdad es que por ahora no se conoce un pronunciamiento formal y directo por parte de la cantante sobre el matrimonio del padre de su hija Inti.