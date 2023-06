Fotos: Anuel le pidió perdón a su hija con Melissa Vallecilla y recordó a Cattleya

Anuel AA ha protagonizado múltiples polémicas en redes sociales no solo por su carrera artística, sino también por su vida personal, especialmente por su área sentimental. Su relación con Karol G ha sido uno de los temas más comentados y de igual manera, su fallido matrimonio con Yailin, la madre de su hija Cattleya.

Anuel AA Fotografía por: Premios HEAT 2023

Gianella, hija de Anuel y Melissa Vallecilla cumplió 1 año

El año pasado se formó toda una polémica cuando la modelo Melissa Vallecilla aseguró que estaba embarazada de Anuel. En un comienzo, el artista negó rotundamente que eso fuera cierto; sin embargo, meses después, luego de realizarse una prueba de ADN, se confirmó que Gianella, como se llama la bebita, sí es su hija. El ex de ‘La Bichota’ le pidió perdón públicamente y desde entonces no ha desaprovechado oportunidad para estar con ella.

La semana pasada la niña cumplió su primer año de vida y este fin de semana el boricua quiso celebrárselo por todo lo alto con una gran fiesta en la que estuvieron sus padres, quienes estaban cumpliendo 41 años de casados, su hijo Pablo Anuel y Melissa Vallecilla, la mamá de la pequeña. La que no estuvo fue Cattleya, la hija que tuvo con Yailin, y quien cumplirá tres meses próximamente.

Anuel le pidió perdón a su hija Gianella

El artista se mostró muy feliz junto a la niña, a quien le dedicó unas emotivas palabras en sus redes sociales. “Feliz cumpleaños pa mi princhechita hermosa. me hacía falta eso con mi familia. También fue el aniversario de mis padres #41 años casados. Ya entiendo por qué yo me enamoro tanto. Recuerden siempre que Dios y la familia son las 2 cosas que realmente importan en la vida”.

Además, el cantante aprovechó la ocasión para pedirle perdón a su hija por haber dejado de compartir con ella tantos meses, pensando que no era su padre. De igual manera, también mencionó a Cattleya, su hija menor. “Te amo mi Gordita. Perdón por tanto tiempo sin verte. Los hijos no tienen por qué cargar con los pecados de los padres. Tú, Pablito y Catta, son lo mejor que me ha pasado en la vida. Mi rey y mis dos reinas”, escribió.

Sus seguidores no han dudado en comentar y en criticarlo y recordarle que ha dejado solos a sus hijos con sus respectivas madres a cargo. “Eres mal padre y no hay más. Por mucho que quieras aparentar serlo no lo eres”, “él trata de llenar el vacío de la hija de Yailin con esa otra bebé”, “tú no te quieres ni tú mismo primero le faltaste a Karol pegándole los cachos, a Melissa le dijiste que no la conocías, que solo fueron 4 horas, a Yailin la abandonaste embarazada y a Pablito solo lo buscas cuando quieres promocionar un disco dicho por la misma Astrid”.

¿Cuántos hijos tiene Anuel?

El artista puertorriqueño tiene tres hijos: el mayor se llama Pablo Anuel Gazmey Cuevas, fruto de su amor con Astrid Cuevas, con quien no terminó en muy buenos términos. Su segunda hija es Gianella Gazmey, quien nació como resultado de una noche con Melissa Vallecilla; y su hija mejor es Cattleya, la niña que tuvo con Yailin, su exesposa y con quien duró un poco más de un año.