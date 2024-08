Fotos: Andrea Valdiri, muy romántica en Italia con quien sería su nuevo novio

Desde que terminó su relación amorosa con Felipe Saruma, la influenciadora Andrea Valdiri ha sido vinculada con varios hombres, uno de ellos es Daniel Sepúlveda. Y aunque no se ha confirmado el noviazgo, los rumores aumentaron gracias a unas recientes publicaciones.

Gracias a estas fotos, seguidores de Andrea Valdiri dicen que ya no oculta sus sentimientos. Fotografía por: Archivo

Las fotos de Andrea Valdiri con quien sería su nuevo novio

Resulta que la influenciadora está de vacaciones en Italia, pero no está sola. De acuerdo con unas fotos que compartió en su cuenta de Instagram, viajó acompañada por Daniel Sepúlveda, quien sería su nueva pareja.

Las imágenes dejan en evidencia que Andrea Valdiri se siente muy cómoda y complacida de compartir su tiempo junto a este hombre, con quien ha disfrutado de románticos planes, como viajar en yate o tomarse unas copas en la plaza central de Capri.

Este viaje, que parece ser un regalo de cumpleaños por parte de Daniel Sepúlveda, representa una nueva etapa en la vida de la creadora de contenido después de su divorcio de Felipe Saruma.

¿Andrea Valdiri y Daniel Sepúlveda son novios?

Hace poco, en una entrevista que la atlanticense concedió a Dímelo King, le preguntaron si estaba soltera o tenía novio. Fue entonces cuando advirtió que está saliendo con alguien, pero no pretende dar más detalles al público.

“Bueno, te voy a explicar. Calma, cógela suave que todavía no tengo novio. Espérate. No, no tengo novio. Uno se da los ‘piquitos’ y la vaina… ¡Espérate! ¡Cálmate, cálmate! Uno no puede dar los picos pues (risas). ¡No, no, no! Te voy a decir… ¿Qué he aprendido a mis 33 años? Te voy a explicar: uno muchas veces hace pública sus relaciones. Mi vida es pública desde que la gente supo quién era yo. Yo dije: ya aquí todo el mundo va a hablar lo que es y lo que no es. Ya uno tiene que aceptarlo y convivir con eso. No necesariamente la gente te tiene que insultar, porque no debería ser así (…) Ahora a mis 33 años si me doy la oportunidad con alguien no lo quiero hacer pública. ¿Por qué? Porque entendí que ese amor se tiene que vivir entre dos”, expresó Andrea Valdiri.