Fotos: Andrea Valdiri dejó poco a la imaginación con pequeño traje de baño

Andrea Valdiri es una mujer que, a la edad de 32 años y después de dos hijas, conserva una figura envidiable y la presume en atrevidos trajes de baño, como el que lució recientemente en México.

Te puede interesar: ¿Clara Chía embarazada? Estas fotos encienden rumores de su primer hijo con Piqué

Andrea Valdiri brinda poca importación a los comentarios sobre su antigua relación y se dedica a gozar de su soltería. Fotografía por: Archivo

El bikini de Andrea Valdiri que robó miradas en México

En días recientes, luego del escándalo que generó la DJ Marcela Reyes cuando contó que Felipe Saruma le fue infiel a ‘La Valdiri’, la creadora de contenido tomó un vuelo hacia el norte del continente y actualmente disfruta de unas merecidas vacaciones.

Una de sus paradas en el ‘país manito’ fue en Los Cabos, zona turística conocida por sus playas, actividades acuáticas y vida nocturna. Justamente, fue allí donde la barranquillera se animó a mostrar sus curvas con un diminuto traje de baño de dos piezas.

Las reacciones a la despampanante figura de Andrea Valdiri no tardaron en suscitarse a través de redes sociales, en las que publicó un par de videos.

“Esta mujer tiene el cuerpo de la vida y nadie puede decir lo contrario”, “si se me fue la respiración viéndola en Instagram, cómo será a los que estaban al lado de ella”, “Machi, basta de humillarnos con esas tremendas curvas” y “te ves mejor que nunca”, fueron algunos de los mensajes que recibió la influenciadora, quien hace poco también fue tema de conversación por otras candentes fotografías.

La influenciadora que defiende a Felipe Saruma y ataca a Andrea Valdiri

En días pasados, Yina Calderón opinó sobre la ruptura entre Saruma y Valdiri, quienes se casaron en abril de 2022 y terminaron con la relación luego de un año y medio.

“Yo siento que Felipe no es un mal muchacho. Incluso, cuando estaba con Andrea muchas veces dije que no me parecía mal muchacho. Por el contrario, yo siento que ese tipo ha sido todo un caballero, lo que pasa es que la arpía de la exmujer le está buscando la lengua (...) Y miren que la vieja usa típicas frases de alguien que quiere hacer quedar mal al chino, pero él es tan caballero que ni les contesta ¡Tan lindo! ¡Me encanta Felipe! O sea, porque no habla de la otra y dice cosas entonces es morrongo, pero si sale y habla entonces no sería un caballero ¡Es que no nos entiende nadie, querida!”, aseguró por medio de sus historias de Instagram.

Vea también: Epa Colombia mostró el cuarto de su bebé, pero recibió críticas por la decoración

Posteriormente, la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele envió un contundente mensaje a Andrea Valdiri, de quien aseguró que se siente atraída por un famoso reguetonero.

“Yo siempre les dije a ustedes que esa mujer es terrible y es una trepadora. Le gustan los manes con plata, entonces para ella Saruma como que no. Yo creo que a ella le gusta Blessd y se lo quiere comer, por eso es que ella... Uy, yo callada”, concluyó Yina Calderón.