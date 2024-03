Fotos: Alejandro Estrada se dejó ver muy bien acompañado por una bella modelo

Luego de su ruptura con Nataly Umaña, Alejandro Estrada se convirtió en uno de los solteros más codiciados de la farándula colombiana. Por esa razón, el actor cucuteño tiene los ojos puestos encima y cualquiera de sus movimientos genera comentarios y rumores.

Tal y como sucedió este 14 de marzo, cuando se mostró muy bien acompañado en un evento privado.

Alejandro Estrada, actor colombiano. Fotografía por: La casa de los famosos / RCN

La mujer con la que compartió Alejandro Estrada

Resulta que, en la noche de este jueves, una reconocida marca de ropa realizó un encuentro en Bogotá al que asistieron decenas de celebridades, incluidas varias modelos y presentadoras.

En el evento también estuvo presente Alejandro Estrada, quien disfrutó del momento rodeado de bellas mujeres, entre ellas la presentadora Violeta Bergonzi y Camila Avella, la actual Miss Universe Colombia.

De hecho, el actor y la reina de 28 años compartieron mesa y publicaron un par de historias juntos en Instagram, lo que despertó algunas dudas. Sin embargo, cabe recordar que Avella está felizmente casada con el empresario Nassif Kamle, padre de su hija Amelia, y que su asistencia al evento fue netamente profesional.

¿Un gato era lo que mantenía juntos a Alejandro Estrada y Nataly Umaña?

En medio de los temas que deberán resolver por su divorcio, los seguidores de ambos actores se preguntan qué pasará con las mascotas (un perro y una gata) que tienen en su hogar.

Y es que, según contó Nataly Umaña en La casa de los famosos, sobre la custodia de sus ‘peluditos’ ya hay un acuerdo con Alejandro Estrada, así que todo estaría claro por esa parte. Lo que sorprendió en su relato fue cuando contó que seguía junto a su esposo por no separarse de uno de los animales.

“Eso ya lo habíamos hablado. Yo me quedo con Thiago porque él no quiere quedárselo. Y sobre la gatita, él siempre me dejó en claro que es suya. Parte de que nos separábamos era porque yo no quería dejar a la gatita”, aseveró.

“Si es difícil así, imagínate en serio con bebés. Desde que él me conoció yo le dije que no quería ser mamá y él lo respetó. Fue algo hablado (...) El mundo está muy loco y me da pesar con una criatura”, agregó Nataly Umaña.