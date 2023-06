Foto: Nelson Velásquez presenta a sus siete hijos. Seguidores quedaron impactados

Nelson Velásquez, hijo del reconocido cantante y acordeonero Aníbal Velásquez, es uno de los artistas de vallenato más reconocidos del país. Su trayectoria artística se remonta desde los 10 años, edad en la que inicia en la música, interpretando el acordéon.

Años después de cantar y tocar el acordeón por el departamento de La Guajira, el artista hace parte de la agrupación Los Diablitos, como corista. También le hizo coros a grupos y artistas como Los Embajadores Vallenatos, Los Chiches, El Binonio de Oro, Los Sorprendentes del Vallenato y Luis Mateus.

Tras su trayctoria como corista, Velásquez pasa a formar una agrupación con el acordeonero Emerson Plata, conformando Los Inquietos del Vallenato, grupo con el que conquista países como Colombia, Venezuela, Ecuador, México, Perú, entre otros.

Hijos de Nelson Velásquez

El exvocalista de Los Inquietos, quien es muy reservado con su vida personal, y generalmente vemos en su cuenta de instagram publicaciones de sus conciertos, sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen en la que aparece con sus siete hijos.

En la imagen, se observa al cantante acompañado de tres adolescentes hombres, tres niñas y un bebé. “Con todos mis hijos a pasar una tarde inolvidable para ver a mi Nacional del alma”, aseguró.

Por supuesto, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y varios de los internautas quedaron asombrados con la cantidad de hijos que tiene el artista vallenato. “¿Son 7 ... y en qué momento si viajas tanto?”, “La gente no respeta ni a la familia. Algo tan intimo que el decide compartir. Un poco más de empatía”. No puedo creer que tenga tantos hijos, pensé que eran 3″, “Muy bien por él que tiene los recursos económicos”, fueron algunos de los mensajes.

