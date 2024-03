Foto: este es el polémico mural de Belinda, en México que estaría dedicado a Nodal

Hace un mes, la cantante Belinda estrenó ‘Cactus’, canción que estaría dedicada a Christian Nodal. En cada verso, la artista se desahoga y expresa su descontento con el intérprete de ‘Ya no somos, ni seremos’. Justamente, durante un concierto, la mexicana habló al respecto.

“Todas las canciones tienen dedicatoria. Ustedes, cuando las escuchen, se van a dar cuenta para quién es cada canción… Yo siempre he sido muy reservada, casi no me gusta hablar, no me gustan los líos, los problemas, pero hice catarsis a través de la música, en el estudio, y simplemente dije ‘bueno, yo también tengo algo que decir pero a través de la música”, expresó.

Polémico mural de Belinda en México

En medio de la controversia por su más reciente lanzamiento “Cactus”, la cantante Belinda vuelve a ser el centro de atención por convertirse en la inspiración de un mural que se plasmó en un emblemático lugar de la Ciudad de México.

La obra ha generado múltiples reacciones en redes sociales, pues esta pintura también está inspirada en la canción con la que la artista, de 34 años, decidió cerrar un ciclo y comenzar una nueva etapa en su vida. El mural se puede encontrar en las paredes externas de la Central de Abasto de la Ciudad de México y es una obra de la artista visual Rocío Darynne.

En su cuenta de Instagram la ilustradora aseguró que para esta creación fue tomado en cuenta “el cactus como un símbolo de resiliencia y adaptabilidad”. Todo parece indicar que Belinda ha hecho una catarsis musical, no sólo explorando un nuevo género, sino por primera vez abriendo su corazón y dejando ver sus sentimientos más vulnerables en una canción que, al parecer se relaciona con su vida sentimental. Aquí se lo mostramos.

