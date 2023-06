Foto: conoce a los papás de Jim Velásquez y suegros de Alina Lozano

La relación de Alina Lozano y Jim Velásquez sigue causando sensación en redes sociales, no solo por su compromiso, sino especialmente por la gran diferencia de edad. La actriz de Pedro, el escamoso tiene 54 años, mientras que el joven, también actor, tiene 23.

Alina Lozano le dio el sí a Jim Velásquez tras la propuesta de matrimonio en el programa Bravíssimo de City Tv. Fotografía por: Twitter

¿Quiénes son los papás de Jim Velásquez, novio de Alina Lozano?

En sus redes sociales, Jim Velásquez no solo publica contenido sobre su relación con Alina Lozano, sino que también lo hace sobre la cotidianidad de los padres y los hijos.

Ese tipo de situaciones las recrea con el actor José Manuel Ospina, a quien en esos videos llama “papá”. Por esa razón, algunos usuarios han creído que, seguramente, él podría ser su progenitor. “Qué chévere tener un padre con tan excelente humor, además que es un excelente humorista”, “tu papá es el mejor”, son algunos de los mensajes que le dejan en esas publicaciones.

Sin embargo, solo se trata de actuación, pues sus padres no tienen nada que ver con ese medio. Hace un tiempo, el joven publicó en sus redes sociales una fotografía de sus padres, que corresponde al día que se graduó de la universidad. “¡NOS GRADUAMOS! Oficialmente Maestro en Arte Dramático con énfasis en Actuación de la Universidad El Bosque”, escribió.

Por ahora, no se conocen más detalles sobre los suegros de Alina Lozano, pues el actor no puso sus nombres. De igual manera, son pocas las publicaciones que hay en sus redes sociales sobre ellos. La mayoría de su contenido corresponde a lo que realiza con la actriz.

¿En qué ha actuado Jim Velásquez?

Jim Velásquez es un actor y generador de contenido, de 23 años. Es egresado de la Universidad del Bosque y antes de conocerse con Alina Lozano, participó en diversas producciones de Caracol Televisión, entre ellas como Tu voz estéreo, y en RCN en Enfermeras.

¿Cuándo es la boda de Alina Lozano y Jim Velásquez?

La pareja se está preparando para su matrimonio y eso los tiene muy emocionados. En entrevista con el programa Lo sé todo, dijo: “yo ya tenía pensado pedirle matrimonio, yo ya había tanteado el terreno y me había dado cuenta que ella no tenía muchas ganas y ahí fue cuanto yo dije ‘tiene que ser en un momento en que ella ejerza un poquito de presión y no me vaya a decir que no. Ya tenía el anillo guardado desde hace unos meses”.

Aunque no aclaró en qué fecha exactamente llegarán al altar, sí dijo que sería en aproximadamente tres meses. “Ella me había dicho que no lo había hecho durante toda su vida y que sentía que no era necesario en este momento, entonces por eso pensé que de pronto me iba a decir que no, que no iba a querer, pero pues al final sí. Tenía el anillo hace aproximadamente cinco o seis meses… Tenemos dos lugares opcionales, uno es Villa de Leyva y otro es La Guajira. Fecha todavía no tenemos, pero yo creo que en aproximadamente tres meses”.