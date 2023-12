Foto: así lucía Andrea Valdiri con 16 kilos de más luego de tener a su hija Adhara

Andrea Valdiri compartió con sus casi 10 millones de seguidores en Instagram un íntimo video en el que muestra la transformación física que ha tenido su cuerpo, luego de dar a luz a su hija Adhara, en el año 2021.

La barranquillera aseguró que para ella fue todo un reto bajar 16 kilos. Según ella, se sentía vieja; y la celulitis y flacidez hacían parte de su diario vivir. Sin embargo, al no sentirse cómoda con su cuerpo, inició una rutina de ejercicios y empezó con un plan nutricional que le ayudó a bajar los kilos de más.

“Quiero compartir este video con mucho cariño y amor para que vean todo el proceso por el que he pasado. Cuando tuve a Adhara no estaba tan gruesa, pero mientras ella crecía, tenía más celulitis y flacidez. Buscaba las miles de excusas para no hacer ejercicio, me atreví a hacer este video y mostrarlo en redes sociales, para que vieran como estaba llena de celulitis”, aseguró.

Antes y después de Andrea Valdiri. Fotografía por: Instagram

Expresó, que al momento de trabajar con marcas no se sentía cómoda con su cuerpo, y llegó al punto de usar ropa ancha para ocultar sus imperfecciones. Fue ahí, donde tomó la decisión de hacerse la lipopapada y, aunque evidenció un cambio en su rostro, no lo notó en su cuerpo.

“Comencé a entrenar y la decisión que tomé fue personal, porque realmente necesitaba un cambio en mi vida, y yo vivo de mi imagen, y a mis 32 años, quería verme más joven. Me levantaba juiciosa, comía saludable, y fue un sacrificio que me costó, pero no me arrepiento de los resultados, porque sé que fueron los mejores”.

Cuando la exesposa de Felipe Saruma constató los cambios en su cuerpo, su autoestima empezó a cambiar y aseguró que se sentía más cómoda y feliz consigo misma. Además, reveló que se bajó el tamaño de sus senos, tenía 650 y pasó a 200. Al finalizar, envió un mensaje de empoderamiento para quienes desean hacer un cambio en su vida.

“¡Se nota que estoy flaca! Los retos son regalos que nos ayudan a buscar nuestro centro de gravedad. No luches contra ellos, simplemente encuentra una forma de mantenerte en pie”, concluyó. Aquí el video de su transformación.

