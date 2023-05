Foto: Anuel AA durmió con foto de Karol G. “Se está pasando”

Anuel AA no para con sus dedicatorias e indirectas a su ex Karol G y el supuesto nuevo novio de ella, Feid, así mismo las críticas al puertorriqueño no cesan. Sin saber si ha existido alguna cercanía previa entre los tres cantantes urbanos, los internautas no pierden de vista los movimientos del rapero, quien no ha dudado en mencionar directamente los nombres y usuarios de redes sociales de los dos colombianos.

Luego de asegurar que el Ferxxo lo había bloqueado de Instagram, Anuel vuelve a mencionar a ‘La Bichota’, esta vez gracias a otro regalo que le ha hecho un fan en su más reciente concierto. Por estos días, el exesposo de Yailin se encuentra recorriendo Estados Unidos con su gira Legends never die tour.

¿Anuel AA durmió con foto de Karol G?

El rapero de 30 años publicó hace unas horas otra indirecta que lo volvió a poner en la mira de muchos internautas que no dudaron en reírse de sus ocurrencias y hasta criticarlo. Según su relato y las fotos, Anuel recibió una camiseta que tenía grabada una foto de su exnovia colombiana. Sin dudarlo, Emmanuel Gazmey Santiago la aceptó y sorprendió con lo que hizo con ella luego.

“Gracias por la camisa. PAREN DE HACERME ESTO PORQUE ME PONGO SENTIMENTAL”, escribió en su Instagram, donde agregó un video de la camiseta tendida en su cama justo al lado de su cuerpo, mientras aparentemente se quedaba dormido. Las reacciones no se hicieron esperar. “Anuel es el momento más humilde de Karol g”, “Duerme con la camisa porque con ella solo ferxxo”, “Quitenle el teléfono, o el internet, ya se está pasando”, “Con razón karol te bloqueó”, “Y mientras más jode, menos caso le hacen”, “Ni mi ex se arrastro tanto”, dijeron algunos.

