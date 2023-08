‘Flaca’, del ‘Desafío The Box’, se hizo cirugía estética: “quedó más linda”

La edición del 2023 del Desafío The Box fue muy comentada pues, además de las fortalezas físicas de los concursantes, varios de ellos protagonizaron fuertes discusiones dentro de la ‘Ciudad de las cajas’.

Aunque el reality de Caracol Televisión se terminó hace más de un mes, los exparticipantes han estado muy activos mostrando detalles de sus vidas cotidianas, generando interés en los internautas.

¿Qué se hizo la ‘Flaca’, del ‘Desafío The Box’?

Johana Gómez, mejor conocida como la ‘Flaca’, fue una de las participantes más queridas del Desafío The Box 2023. Estuvo casi toda la temporada en el equipo Gamma, donde logró hacer una gran amistad con Mai, Guajira, Kaboom, e Iván. Tras la última fusión, llegó a Alpha, pero sin dejar su corazón naranja.

Su salida del concurso fue muy comentada, porque en el ‘Desafío a muerte’ fue vencida por Aleja, a quien muchos consideraban débil, pero al final se coronó como la ganadora.

La ‘Flaca’ no solo se destacó por su fuerza y agilidad en cada una de las pruebas de los diferentes boxes, sino también por su sencillez y belleza. En su cuenta de Instagram tiene 505 mil seguidores, quienes constantemente la llenan de elogios por sus fotos y videos.

En los últimos días, la modelo antioqueña contó que se hizo una mamoplastia de aumento y se siente muy satisfecha al verse al espejo: “llevo cinco días de operada y estoy demasiado feliz con los resultados... hace mucho tiempo lo quería, yo tengo 25 años y desde muy pequeña siempre me he querido operar los senos, pero pues esperé un buen tiempo para ser consciente de que no es algo que se debe tomar a la ligera, sino que uno lo debe pensar muy bien”, dijo por medio de unas historias.

Sus fanáticos le dejaron comentarios positivos: “Flaca te amamos, eres un ángel”, “quedó más linda”, “bella y fuerte”, “eres lo más lindo del Desafío”, “te ves hermosa”.

La ‘Flaca’ del ‘Desafío The Box’: una mujer luchadora

Mientras estaba en la competencia, la paisa le concedió una entrevista al programa La Red, donde habló de su historia de vida y de cómo, junto a su familia, ha logrado salir adelante: “vivo con mis papás, tengo una hermana mayor, de 29 años, y mi papá ha trabajado toda la vida en el centro y vende ropa deportiva… Me siento rica y tengo una familia rica, porque nunca me han negado nada. Todo ha sido luchado, si le pedía unos zapatos a mis papás, no me decían que no, pero siempre me decían ‘espérame unos días y te los doy’. Pero nunca me decían ‘no tengo plata’”, contó.