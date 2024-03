Finalista del ‘Desafío The Box 2023’ sorprendió con impresionante cambio físico

Por El Desafío han pasado múltiples concursantes, pero algunos de ellos han sido más recordados por los televidentes que otros. Prueba de ello es Yan Pizo, exintegrante del equipo Beta del Desafío The Box 2023.

El subcampeón del ‘Desafío The Box’ sorprendió al revelar la triste noticia a través de este conmovedor mensaje. Fotografía por: Cortesía Caracol Televisión

El participante se destacó por sus habilidades físicas dentro del reality deportivo, especialmente por su agilidad en el box de aire que lo llevó a debutar en la gran final junto a Sensei, del equipo Alpha.

¿Qué se hizo Yan, finalista del ‘Desafío The Box 2023′?

Hace unas semanas, el deportista, quien tras su salida del programa de Caracol Televisión se convirtió en influencer, contó que se sometería a una cirugía estética para mejorar su apariencia física.

En ese momento, sus seguidores le dejaron múltiples opiniones: “uy, mejorando tu perfil griego, muy vanidoso”, “un indígena nex top model excelente, derechito a las pasarelas del Milán”, “lo imaginé que era una cirugía de nariz. Es lo único que le hace falta para verse realmente bello”, “que Dios te acompañe en tu proceso, te deseo lo mejor de lo mejor muchas bendiciones”, “a nariz de indígena es una característica de nuestra raza..al quitartela estás perdiendo identidad.

Resultado final de la cirugía de Yan Pizo, después de 30 días

Esta semana, el deportista publicó un video en sus redes sociales contando muy emocionado que ya podía mostrar el resultado final de su intervención quirúrgica. Cuando el doctor le quitó las cintas, su sonrisa lo dijo todo: le encantó.

“A solo 30 días de la rinoplastia de Yan, ¡ya hemos alcanzado el 20% de su increíble cambio! Del 1 al 10 ¿cuánto le das a este cambio?”, escribió el doctor que le realizó la cirugía. Sus seguidores no dudaron en comentar: “quedó hermosa y espectacular esa nariz, me encanta”, “súper Yan”, “Yan sí ha sabido sacarle provecho a su paso por El Desafío”, “10 de 10″, “increíble”, “se ve súper bien”, “muy bien ese cambio”.

¿Cómo fue la participación de Yan en ‘El Desafío The Box’?

Además de sus habilidades físicas, Yan Pizo se ganó el corazón de los colombianos por su historia de vida. De acuerdo con lo que contaba en el programa, viene de una familia humilde que le enseñó a luchar para salir adelante. “Me han tocado las duras y las maduras. Soy uno de esos colombianos que ha luchado para salir adelante y estoy agradecido. No fue fácil estar en medio de tantos atletas porque acá viene gente buenísima, pero yo sabía que Dios me iba a respaldar”.

Aunque no ganó el concurso, sí se llevó dos motos. “Tengo dos motos, pero se habrán dado cuenta de que tengo como 20 sobrinos, así que me sirven para salir a pasear con ellos y mis papás. Ellos están muy felices por esto que me está pasando y también agradecidos. Vamos a ver qué se hace con las motos y tengo en mente salir de aquí y dar una vuelta con las motos a todos mis sobrinos y mi familia”, dijo para las cámaras de Caracol Televisión.