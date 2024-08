Filtran video íntimo de Yailin ‘La más viral’. En redes culpan a Tekashi 69

Un fuerte escándalo rodea a Yailin ‘La más viral’ por un video íntimo que se filtró de la cantante, al parecer, mientras sostenía relaciones junto al rapero Tekashi 69, con quien tuvo una relación amorosa llena de tropiezos y polémicas por sus constantes peleas en público.

¿Qué se sabe sobre el video de Yailin ‘La más viral?

Por medio de redes sociales, como X, se viralizó en horas recientes una grabación de 30 segundos, aproximadamente, en la que se observa a la dominicana en una situación comprometedora con un hombre que sería ‘6ix9ine’.

Y aunque Yailin ‘La más viral’ no se ha pronunciado al respecto, hizo un par de publicaciones en su cuenta de Instagram que gran parte de sus seguidores consideran como una reacción directa a las imágenes que rondan por internet. Lo primero que compartió fue una promoción de su nueva marca de productos para el cuidado íntimo, por lo cual se especuló que todo haría parte de una campaña publicitaria; y luego colgó una foto vestida de novia con un arma en las manos, lo que fue visto como una advertencia a su antigua pareja.

Tekashi 69 tampoco ha emitido una respuesta directa a la filtración de dicho video y, por el contrario, es protagonista de su propia polémica debido a los rumores que lo señalan de estar esperando un hijo con la cantante conocida como ‘La Perversa’, una de las mayores rivales de Yailin.

¿Tekashi 69 filtró el video de Yailin ‘La más viral’?

Teniendo en cuenta los malos términos en los que quedó la relación entre ambos cantantes, fanáticos de ‘La Chivirika’ [como se le conoce por uno de sus mayores éxitos] han señalado a su exnovio como el responsable de que la íntima grabación haya llegado a las redes sociales.

Ante esta posibilidad se pronunció Santiago Matías, locutor conocido como Alofoke Radio, quien tuvo algunas diferencias con Yailin ‘La más viral’ por su relación con Tekashi 69. Según el dominicano, una situación como esta era predecible si se tiene en cuenta “el historial que tenía esta persona (’6ix9ine’)”.

Palabras del iluminado ante las filtraciones de los videos xxx de yailin .. pic.twitter.com/gGbLEbhDY7 — Manos Blanca 🤲🏻 (@AlofokeArmy) August 24, 2024

“Siempre tuve la razón. Yo me la jugué por ti de todas las maneras, al igual que tus fanáticos, mientras tú estabas cegada y pensabas que yo estaba asfixiándote o enamorado de ti, porque así lo dijiste en una transmisión en vivo ¡Esas han sido las mentiras más viles que se han dicho de mí! (...) Ahora yo creo que es tiempo de que tú pienses y reflexiones quién tenía la razón, si los que te aplaudían o los que realmente dieron el pecho por ti, creyendo en ti y en que tú no estabas con la persona correcta. No porque lo diga yo, porque es tu vida y tu intimidad, sino por el historial que tenía esta persona”, concluyó Alofoke Radio por medio de una publicación en redes sociales, al tiempo que lamentó lo ocurrido con la cantante de 22 años, quien antes era una cercana amiga suya.