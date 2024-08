Filtran supuestas fotos de Andrea Valdiri desnuda. Así reaccionó la ex de Saruma

La vida personal de Andrea Valdiri ha sido de gran interés para los usuarios en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram donde tiene 9,4 millones de seguidores, la bailarina barranquillera muestra fotos y videos de sus rutinas diarias que incluyen su trabajo como modelo, su faceta como madre y creadora de contenido.

Desde que se separó de Felipe Saruma sus fanáticos han estado al pendiente de lo que ocurre en su área sentimental. Aunque se ha rumorado que ya tiene un nuevo novio, hasta el momento la influenciadora no ha confirmado esa información.

ANDREA VALDIRI Fotografía por: FELIPE MARIÑO

¿Fotos de Andrea Valdiri desnuda son reales?

En las últimas horas, la creadora de contenido publicó un video en sus historias de Instagram manifestando sentirse preocupada por unas fotos que circularon en redes donde, aparentemente, se observa que está desnuda.

Sin embargo, la bailarina barranquillera aclaró que la de las imágenes no es ella, y que, probablemente, las hicieron con Inteligencia Artificial o algún editor de fotos.

“Esta mañana yo voy saliendo del gimnasio y cuando a mí me pasa algo en redes, toda mi familia se pone en sintonía a averiguar lo que está pasando. Yo me imagino a mi papá viéndome las te#$%” machi. Mi hermana Shujam me dice: ‘Andrea, mira lo que colocaron de ti, mi papá está preocupado”, dijo entre risas.

Enseguida, agregó: “eso se siente súper incómodo porque es raro que mi papá diga: ‘esa es Andrea’. En las fotos soy yo, pero como que me quitaron la ropa y tengo un triángulo en la ‘pepita’ y yo tengo láser, ese triángulo yo no me lo hago desde 1980. Yo les informo desde ya por si les llega el chisme, yo me río, aseguró.

Andrea Valdiri desmiente fotos de ella supuestamente desnuda

Finalmente, y con el humor que la caracteriza, la exesposa de Felipe Saruma manifestó sentirse incómoda con la situación, no tanto por ella, sino por la reacción de su papá, de quien se ha conocido pocos detalles.

“De verdad esto es algo súper incómodo para mí, pero papi, esa no soy yo, yo te aviso cuando salga en Play Boy, así espectacular, pero no, no soy yo. Como que cogieron una foto de mi feed y editaron, pero no, no es mía. La gente por qué tendrá tanta joda, ¿cuál es la necesidad de verme la ‘pepita’?, puntualizó.

En redes, los usuarios no dudaron en dejar sus opiniones por la explicación de Andrea Valdiri: “Esa risa fingida no causa risa”, “ella misma contando su “chisme” que se inventó pa generar vistas”, “ay mami, ya, pa lo que hay que ver, usted no deja nada ya a la imaginación, ya con la foto con Michael Ortega, ¿qué más hay que verle?”, “de ella no me extraña nada”.