Filtran cómo sería la celda donde estaría Jhonier Leal, hermano de Mauricio Leal

El 21 de noviembre del 2021, el mundo del entretenimiento en Colombia se conmocionó con la repentina muerte de Mauricio Leal, uno de los estilistas colombianos más famosos de la farándula, quien fue brutalmente asesinado junto a Marleny Hernández, su mamá.

De acuerdo con las investigaciones, Leal y su progenitora fueron asesinados por Jhonier Leal, hermano e hijo de las víctimas, quien, desde el primer día, fue señalado por la Fiscalía como el principal sospechoso.

Casi tres años después del crimen, la juez 55 Penal del Circuito con Función de Conocimiento condenó a 55 años y 3 meses de prisión a Jhonier Leal, quien actualmente cumple la condena en la cárcel La Picota.

“De acuerdo a los hechos y actos delictivos endilgados al señor Jhonier Rodolfo Leal Hernández, se establece que los mismos giran entorno al homicidio con arma blanca de los que fueron víctimas el señor Mauricio Leal Hernández y la señora Marleny Hernández, en calidades de hermano y progenitora respectivamente. Suceso que habría acontecido entre los días 21 y 22 de noviembre de 2021 al interior de la casa 18 ubicada en el conjunto residencial Arboretto, sitio en el que determinó la Fiscalía había sido alterado con el propósito de dirigir la investigación a un presunto homicidio suicidio (…) Quien había perpetrado el doble homicidio y la alteración de la escena del crimen corresponde a Jhonier Rodolfo Leal Hernández”, dijo la juez.

En una de las audiencias, Leal se retractó y se declaró inocente. “En un principio hice mi declaración y quise hacer un acuerdo con la Fiscalía fue porque me sentía presionado psicológicamente, me vi mal asesorado por el abogado que tenía en ese momento, el cual me llevó a que era mejor un acuerdo y yo no tenía los ingresos para pagar una defensa… Me declaro totalmente… Soy inocente de los cargos que me están imputando y vamos a demostrar mi inocencia de la mano de Dios”.

¿Cómo es la celda en la que Jhonier Leal cumple su condena?

Recientemente, se filtraron unas imágenes en redes sociales y diferentes medios de comunicación de una celda, que, al parecer, sería en la que Leal cumple su condena en la cárcel La Picota, en Bogotá.

En un documento que obtuvo Noticias RCN, el Ministerio Público dio detalles de cómo vive Leal en el centro penitenciario. “Tiene una celda asignada para él solo con los servicios básicos de agua y luz, un pequeño lavamanos, sanitario, ducha con agua en baldes. Existe una sala común de televisión frente a la celda”, así se observa en unas imágenes que le están dando la vuelta a las redes.

En redes no han parado los comentarios: “¿será que ese señor puede dormir?”, “vive mejor que la mamá y el hermano”, “lo tienen viviendo muy bien, qué tristeza que en este país premian la injusticia. Debiera estar en una celda como los demás reclusos”, “está mejor de lo que merece”.