Filtran cómo se ve actualmente Índigo, hija de Camilo y Evaluna: “está grandísima”

En abril del 2022, Camilo y Evaluna se convirtieron en padres por primera vez con el nacimiento de Índigo. Aunque la pequeña de dos años no ha sido presentada oficialmente en redes sociales por la familia Echeverry Montaner, en redes sociales sí se han filtrado varias fotos y videos de la niña.

Camilo y Evaluna. Fotografía por: Instagram

De acuerdo con lo que han dicho en varias oportunidades los intérpretes de Por primera vez, la razón principal por la que no han dejado ver en redes a su hija es porque prefieren respetar su privacidad hasta el día en el que ella misma lo decida.

“Cuando Índigo decida vamos a estar para acompañarla, para ir de su manita, para que ella viva lo que quiera vivir. Cuando hoy le preguntamos (qué quiere) sólo anda diciendo ‘mamá y papá’, entonces todavía no tenemos una respuesta clara y no queremos decidir por ella”, dijeron en una oportunidad.

Se filtró video de Índigo, hija de Camilo y Evaluna

Aunque los artistas y su familia no muestran el rostro de la niña en sus redes sociales, los internautas no desaprovechan la oportunidad para grabarla cuando están en espacios públicos.

Hace poco, se filtró un video en redes sociales que fue grabado por un seguidor de Camilo y Evaluna. En el clip, se observa a Ricardo Montaner con la niña en sus brazos y junto a ellos está Camilo. Lo que llamó la atención de los internautas es el crecimiento que ha tenido la niña y su gran parecido con Evaluna, teniendo en cuenta que, desde hace mucho, no se veía una foto de la pequeña. Para muchos, tiene mucho parecido con la hija menor de Ricardo Montaner.

“Qué grande está Índigo”, “Índigo hermosa igualita a Evaluna”, “Ay, qué bella es Indi, Dios la guarde, es igualita a mami y con su súper abu, más bellos todos”, “qué niña tan preciosa”, “parecen los moños que me hacia mi mamá, pensé que ya habían pasado de moda uno arriba y el otro pegado a la oreja”, “está súper hermosa Índigo Dios la bendiga”, “por qué le hacen videos si sus padres y familia no quieren ella sea pública”, “hermosa, igualita a Evaluna”, “qué bella está”, “muy bella la niña”.

¿Cuándo nace Amaranto, hijo de Camilo y Evaluna?

Evaluna está en la dulce espera de su segundo hijo, quien se llamará Amaranto. Aparentemente y según se ha rumorado en redes, será un niño, quien, al igual que Índigo, nacerá en la casa de la familia Echeverry Montaner.

Al parecer, la cantante estaría en su octavo mes de embarazo, lo que quiere decir que, el bebé nacería a mediados de julio o principios de agosto. El parto será sin anestesia. “He leído y he estudiado montones porque quiero asistir a la partera en este parto. En el parto de Índigo estuve como acompañante activo, pero no tenía el conocimiento como para asistir activamente. Quisiera recibir a Amaranto yo directamente, es complejo, no es ‘pon las manos’, no, eso todo un asunto”, dijo el artista.