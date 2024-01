¿Felipe Saruma sigue despechado por Andrea Valdiri? Esta publicación lo demostraría

Felipe Saruma y Andrea Valdiri confirmaron en noviembre de 2023 que tomaron caminos diferentes y acabaron con su matrimonio, tras un año y medio. El anuncio se dio meses después de los rumores que surgieron al respecto entre sus seguidores.

“El amor existe, pero hay cosas que no son negociables. Yo sé de qué estoy hecha y de qué soy capaz, por eso jamás voy a tolerar la hipocresía ¿Cuantos matrimonios no duran 30 años porque la mujer aguantó cachos o malos tratos gracias a que el tipo la mantenía? Desde el comienzo hay que hablar con la verdad y en mi caso no puedo vivir en esa hipocresía porque me enfermo”, comentó la influenciadora en aquella ocasión.

Según Felipe Saruma y Andrea Valdiri, su relación quedó en buenos términos Fotografía por: Instagram Andrea Valdiri

¿Felipe Saruma sigue despechado por Andrea Valdiri?

El bumangués no ha dudado en desnudar sus sentimientos ante las millones de personas que le siguen en redes sociales, y se ha mostrado afectado por esta ruptura amorosa. Por eso cada publicación que hace llama la atención entre los curiosos.

En la noche de este 8 de enero, por ejemplo, compartió una foto durante las vacaciones que disfruta en Cartagena. La imagen, según comentaron sus fanáticos, es muestra del despecho que todavía tendría por su exesposa.

En la instantánea, Felipe Saruma mostró que una de las canciones que ha escuchado en su viaje es Hasta que te conocí, del desaparecido Juan Gabriel, en la que se exponen los sentimientos de tristeza y desolación que deja el desamor.

“Hasta que te conocí vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debía amar porque ahora pienso en ti, más que ayer... mucho más”, dice el coro de este clásico interpretado por del ‘Divo de Juárez’.

La respuesta de Andrea Valdiri a las críticas por terminar con Felipe Saruma

La barranquillera habló en diciembre pasado sobre los rumores que la han involucrado sentimentalmente con otros hombres, incluido el cantante Elder Dayán, quien desmintió todo días atrás.

“A ustedes les gusta que yo salga a hablar, la madre si no. Me han puesto de maridos a cantantes, han hecho memes y han hecho de todo con mi separación (...) Si ustedes quieren que yo haga billete, pues vamos a hacer billete. Voy a llamar a todos mis ex y les voy a decir: ‘Bueno, vamos a hacer billete y montar un reality show y vamos a hablar de la vida íntima pa’ que la gente sepa cómo soy yo’. Me va a tocar porque si hay tanta duda, tantos chismes y tantos memes”, comentó.

De igual manera, Andrea Valdiri dejó un mensaje a todos aquellos que se han dedicado a hablar sobre sus pasadas relaciones, incluida la que acaba de terminar con Felipe Saruma, pues hay quienes dicen que todas han fallado por culpa suya.

“¿A ustedes qué les importa si me duran o no me duran los novios?, si la que está usando su cuerpo soy yo. Y les voy a decir una cosa: yo creo que mis problemas en la vida, los que he mostrado, han sido problemas íntimos y hasta el sol de hoy yo me río de todo lo que han dicho de mí (...) No conocen ni el 1 % de lo que puedo ser como mujer, es que ni el 1 % les he mostrado en Instagram y veo a muchas mujeres y hombres opinando cosas que no son”, concluyó.