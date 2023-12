Felipe Saruma no olvidó a las hijas de Andrea Valdiri y les dio regalos de Navidad

Llegó Navidad y, como es costumbre, las familias hicieron su respectivo intercambio de regalos. Los famosos, por supuesto, no se quedaron atrás, y subieron a sus redes sociales los especiales momentos vividos al interior de sus hogares. Algunas de las imágenes que más llamaron la atención en internet fueron las publicadas por Andrea Valdiri.

A través de las cuentas de Instagram de Isabella y Adhara, sus hijas, la bailarina compartió imágenes de los regalos que Felipe Saruma, su expareja, les entregó a sus dos niñas. “Gracias por siempre estar presente en nuestros corazones, Felipe Saruma”, escribió la barranquillera. En uno de los videos se vio a Isabella abriendo dos cajas enviadas por el generador de contenido.

Los regalos de Felipe Saruma a las hijas de Andrea Valdiri

El regalo de Isabella era un celular de alta gama que, según mostró, la hizo muy feliz. Luego abrió su segundo presente, unas zapatillas de color blanco. Por su parte, Adhara, la menor de las hijas de Valdiri, recibió una muñeca y una máquina generadora de burbujas.

Los comentarios de las publicaciones se llenaron de comentarios de felicitación para el bumangués por su cariño por las hijas de la influencer, con quien se había casado el 16 de abril del 2022.

“Mi padrastro, al que considero papá, se separó de mi mamá hace más de 15 años, y a día de hoy, yo adulta, me trata como si fuera la niña de 2 años que conoció. A pesar de no estar con mi mamá, no me ha faltado figura de padre. Que lindos”, “Todas merecemos un Saruma en nuestras vidas”, “Felipe es todo lo que está bien en la vida”, se lee en la sección de comentarios.

Es importante tener en cuenta que la expareja anunció su ruptura en noviembre de este año, luego de que ‘la Valdiri’ subiera una serie de historias a su cuenta de Instagram en donde confirmó que su matrimonio con Saruma había terminado, aunque aclaró que quedaron en buenos términos.