Felipe Saruma furioso por la millonada que pagó por el servicio de luz. Increíble

Luego de su separación de Andrea Valdiri, Felipe Saruma se fue a vivir solo en un apartamento que amobló a su gusto y en el que hizo un ‘house tour’. Sus seguidores lo felicitaron por su buen gusto y elegancia en cada uno de los espacios y detalles que agregó.

Felipe Saruma. Fotografía por: Instagram

¿Cuánto pagó Felipe Saruma por el recibo de la luz?

Recientemente, el creador santandereano compartió con sus 4,5 millones de seguidores de Instagram, disgusto que tuvo tras notificarse del valor total que tuvo que pagar por el servicio de luz de su nuevo apartamento.

“Yo vivo aquí en este apartamento solo. El mes pasado no estuve ni aquí, estuve viajando, estuvimos en rodaje. Yo no trabajo aquí, trabajo en un estudio (...) Solo en la noche utilizo de vez en cuando el airecito del cuarto. Y me acaba de llamar mi administrativo y me dice: ‘Felipe, acabo de pagar el recibo de la luz, y el recibo de la luz salió por 3.060.000 pesos’”, afirmó. De igual manera, aseguró que no podía creer ese monto, pues le parece muy exagerado para el verdadero uso que le da a ese servicio.

En su feed de esa red social, el joven tiene varios videos que grabó en su apartamento junto con un grupo de amigos. De hecho, algunos seguidores han notado que varios de los clips que ha publicado donde supuestamente le envía indirectas a Andrea Valdiri son grabados en su residencia.

¿Felipe Saruma tiene nueva novia?

Tras su ruptura con Andrea Valdiri, se ha comentado en redes sociales que el también productor audiovisual ya tendría una nueva pareja sentimental. Hace unas semanas, Saruma publicó una enigmática foto que puso a dudar a más de uno pues en la imagen aparece muy sonriente con una mujer atrás, quien lo está abrazando, pero no se le ve la cara porque la tiene agachada y tapada con el pelo.

Por ahora, el santandereano no ha confirmado o desmentido tener un romance. En sus redes sociales ha mostrado estar muy enfocado en sus nuevos proyectos laborales y se desconoce si sigue teniendo una buena relación con Andrea Valdiri y sus hijos Isabella y Adhara. Recordemos que fue él quien asumió el rol de padre, especialmente con la hija menor de la barranquillera y Lowe León.

¿Por qué Andrea Valdiri y Felipe Saruma se separaron?

Aunque los influenciadores parecían estar muy enamorados, a finales del año pasado sorprendieron al anunciar su ruptura. Los verdaderos motivos son un misterio; sin embargo, se ha rumorado que, al parecer, se fueron infieles mutuamente, aunque ninguno de los dos se ha referido al respecto pese a que ambos son muy activos en redes sociales