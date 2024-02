Felipe Saruma confirmó importante noticia: “siempre lo soñé, los amo”

El nombre de Felipe Saruma se dio a conocer en el mundo de la farándula por su relación con Andrea Valdiri, con quien se casó el 16 de abril del 2022. En un comienzó, la pareja demostró estar muy enamorada, de hecho, el santandereano asumió el rol de padre de Adhara, la hija menor de la bailarina y Lowe León.

Te puede interesar: ¿Andrea Valdiri tiene nuevo novio? Esta foto la dejaría al descubierto

No obstante, en noviembre del año pasado confirmaron su separación, sorprendiendo a sus seguidores, quienes les habían augurado y gran futuro juntos.

Felipe Saruma y Andrea Valdiri. Fotografía por: Instagram Andrea Valdiri - Instagram Felipe Saruma

¿Por qué Andrea Valdiri y Felipe Saruma se separaron?

En un principio no fueron claras las razones por las que los generadores de contenido se separaron, sin embargo, hace unos días la influenciadora Marcela Reyes aseguró que, supuestamente, el santandereano le había sido infiel a su esposa. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido esa información.

Felipe Saruma fue nominado a los Premios India Catalina

Hace unas horas, Saruma publicó unas historias en su cuenta de Instagram donde tiene 4,5 millones de seguidores, expresando su felicidad porque fue nominado, por segunda vez, a los Premios India Catalina.

“Esta mañana me llama mi relacionista público y me dice ‘Felipe te tengo una noticia’. Él me confirma que estamos nominados a los premios India Catalina de nuevo en la categoría de ‘Mejor creador de contenido digital’ y que hay una probabilidad muy grande que nos miren uno de nuestros proyectos del año pasado a otras dos categorías”, dijo.

Saruma no pudo ocultar su emoción, incluso, afirmó que siempre había soñado con obtener un reconocimiento de ese tipo en su carrera como Realizador Audiovisual y generador de contenido: “me puse un poco sentimental por una noticia que me acaban de dar y se las quiero compartir. Hace un año para estos días me nominaron para un India Catalina, yo veía desde pequeño estos premios y siempre soñé con ganarme uno. Hace un año nos ganamos ese India Catalina y fue una alegría muy grande, pero de cierta forma también no lo pude disfrutar como quería porque estábamos en el rodaje de un cortometraje y no pude ir a recibirlo”, aseguró.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

El influencer reveló que en ese momento le dolió no haber ido a recibir el premio. “Humanamente era imposible llegar a los premios y con todo el dolor del alma decidí no ir a recibirlo, el premio me llegó y fue una experiencia muy bonita, pero me quedó ese sin sabor”, afirmó.

Finalmente, acompañó sus historias con el siguiente mensaje: “Gracias por apoyarme en todo, familia. Los amo”.