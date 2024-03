Felipe Saruma tendría nueva novia: este detalle lo delató

En noviembre del 2023, Andrea Valdiri y Felipe Saruma confirmaron la noticia que sus fanáticos rumoraban. Su relación, contaron, no daba para más, por lo que su divorcio era algo inminente. La pareja se casó el 16 de abril del 2022, en las instalaciones del Hotel El Prado, en Barranquilla.

Aunque parecían tener una relación estable, revelaron que era mejor para ellos tomar caminos separados y que, para tranquilidad de sus fanáticos, el matrimonio había terminado en buenos términos.

“Tuve un matrimonio súper lindo con Saru y lo que aprendí en este matrimonio es que no es de cuatro ni de cinco, un matrimonio es de dos personas y las decisiones se toman entre dos (...) Quedé bien, terminé mi relación bien, yo lo respeto, él me respeta, seguimos trabajando juntos, entonces machi, no todo el tiempo es el problema (...) No sé qué me pasó, creo que voy madurando, pero lo único que quiero darle a ustedes son cosas bonitas”, relató la bailarina.

Desde entonces, a los dos se les ha visto viviendo su vida por aparte, incluso, se les ha relacionado con personas que serías sus nuevos amores. Aunque la empresaria aseguró estar soltera, sus fanáticos la han visto con personalidades como el cantante, Diego Daza, y con un misterioso joven con el que habría pasado unas cortas vacaciones en la playa.

Por su parte, Marcela Reyes, en una entrevista con la revista Vea, detalló que el bumangués ya tendría un nuevo amor y que, de hecho, le habría sido infiel a la exesposa.

La pista de que Felipe Saruma tendría nueva novia

Recientemente, gracias a una publicación hecha en sus redes sociales, se habría confirmado que Felipe tendría una nueva novia y que, además, estaría viviendo con ella. Las conclusiones llegaron a los seguidores debido a un supuesto descuido de Saruma.

En la imagen que se ha divulgado en internet aparece él, en el baño de la que sería su casa, usando una pantaloneta de baño. En la ducha, ubicada a su derecha, aparece un frasco de jabón íntimo femenino, lo que indicaría que, en su vivienda, se estaría quedando la supuesta novia que dicen que tiene.

“Jabón íntimo femenino”, Mi hija usa jabón íntimo para la cara por el acné, se lo recomendaron”, “Ah y un jabón íntimo”, “Claro, jabón intimo es excelente para la cara”, se lee en algunos de los comentarios. Además del jabón, de fondo se ve una esponja de color rosa, que también sería de la misteriosa mujer.