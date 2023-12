Felipe Saruma contó por qué está lejos de las redes: “Han sido días difíciles”

La separación de Andrea Valdiri y Felipe Saruma se convirtió en una de las noticias más escandalosas del último año en el país. Luego de meses de sospechas, fue en noviembre que la barranquillera confirmó, a través de varias historias en su cuenta de Instagram, que su matrimonio con el bumangués había terminado de manera definitiva.

“Quedé bien, terminé mi relación bien, yo lo respeto, él me respeta, seguimos trabajando juntos, entonces machi, no todo el tiempo es el problema (...) No sé qué me pasó, creo que voy madurando, pero lo único que quiero darle a ustedes son cosas bonitas”, dijo la bailarina al referirse al estado de su relación con el creador de contenido.

Casi al tiempo, Felipe Saruma publicó un video donde, entre lágrimas, mencionó que la influencer le había cambiado la vida para siempre. “Quiero decirles que hasta aquí llego nuestra relación. Hoy nos separamos. Para mí, Andrea y sus hijas son lo mejor que me pasó en la vida (...) Se cometen errores, pero hay que seguir (...) Estoy en un momento donde tengo tranquilidad. Es algo que duele y de pronto lo afronto de esta manera. Así que nada, seguiré dando lo mejor de mí”, resaltó.

Aunque esas fueron las únicas declaraciones que entregaron los dos creadores de contenido a sus seguidores respecto a su divorcio, son varias las teorías que se han creado en internet acerca de su separación, incluso, se habló de infidelidades. Lo cierto es que todavía no se tiene certeza de la verdadera razón de su rompimiento.

¿Qué le pasó a Felipe Saruma?

En medio de los rumores, fue Saruma quien usó sus redes sociales para explicar las circunstancias que lo han mantenido alejado de sus seguidores, pues algunos internautas dicen que su ausencia puede ser producto de la tristeza por su divorcio.

“No he aparecido mucho por las redes sociales porque han sido días bastante duros. No estoy durmiendo bien y mi cara lo dice todo, pero espero que valga la pena. Esto va a ser un antes y un después de mi contenido. Quiero que se preparen por que van a tener miles de emociones y espero contar con su apoyo”, redactó.

El público está a la expectativa, deseoso de ver las creaciones el bumangués de 24 años, quien tiene una empresa productora de contenidos llamada Vertical Saruma.