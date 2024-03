Feid más enamorado que nunca: así reaccionó a las fotos de Karol G en bikini

En junio del 2023, tras meses de rumores, se confirmó una anhelada noticia a los fanáticos de Karol G y Feid. Los reguetoneros, sosteniéndose las manos, revelaron que se encontraban en una relación amorosa y que estaban más felices que nunca. Desde entonces, a la pareja se le ha visto compartiendo en diferentes espacios juntos, sin embargo, manteniendo en secreto los detalles de su noviazgo.

En una entrevista publicada el 7 de diciembre del 2023, hecha por Billboard, la paisa explicó las razones por las cuales prefiere mantener su romance bajo máxima reserva y alejado lo más posible del ojo de la opinión pública. “Sí quiero ser honesta. En cuanto a mis relaciones personales he aprendido mucho en el camino, siento que la gente idealiza mucho las relaciones de las celebridades, y son una relación normal, como cualquier persona que está grabando, o haciendo unas fotos, o lo que sea. No todas las relaciones se acaban por cosas malas, o en malos términos o por infidelidades”, inició diciendo.

Karol G contó por qué no habla de su relación con Feid

Comentó que tener una relación en privado no es fácil, porque ambos son figuras públicas y deben vivir sus vidas como los demás seres humanos que están fuera de la fama, pero que se está esforzando en hacer que su noviazgo sea solo de ella y su pareja.

“En lo que más pueda, creo que es algo que, hay cosas que conservar más para mí, porque siento que es una forma de cuidarlas. Es una bendición para mí tener una persona que entiende que a veces no tengo mucho tiempo, a veces estoy ocupada en una entrevista y no puedo contestar una llamada, o a veces tengo un día, en serio, en donde no cojo el teléfono y no puedo responder. En vez de decir: ¿qué estabas haciendo? entiende perfectamente qué estaba haciendo. Eso hace que definitivamente una relación que tenga, a pesar de lo que hago, sea más duradera, más tranquila y más especial”, reiteró y concluyó.

¿Qué dijo Feid de las fotos en bikini de Karol G?

A pesar de ello, la pareja se muestra algunas señales de cariño en público, y en días crecientes quien hizo fue Salomón, nombre de pila del ‘Ferxxo’. Fue esta semana que la nacida en Medellín subió una galería de fotografías a su cuenta de Instagram en las que parecen ser unas vacaciones en República Dominicana.

La antioqueña lució un bikini que dejó sin aire, no solo a sus fanáticos, sino también a su novio, quien inmediatamente le dejó un curioso mensaje. “Eavemariaaaaaaaaaaaa por Dios benditoooooo mamasotaaaaa”, escribió el intérprete de Luna y Cuál es esa.