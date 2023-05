¿Feid le dedicó canción a Karol G? Esto se dice

Feid y Karol G regresaron a la soltería desde hace más de un año y desde entonces sus seguidores no pierden la esperanza de verlos juntos como una pareja sentimental. Sus acercamientos comenzaron profesionalmente desde que el paisa, también conocido como Ferxxo, acompañó a ‘La Bichota’ como telonero en su gira y grabaron una canción juntos, titulada Friki.

Las especulaciones continuaron, y sus seguidores encontraban cada vez más ‘pistas’ del supuesto romance. Lugares a los que asistían, prendas del otro que usaban en fotos, y hasta un día se habló de un fondo de celular de Feid con una supuesta foto de la artista. A finales del año pasado, los rumores se hicieron más fuertes al creerse que la nueva pareja pudo haber compartido el ‘Día de velitas’.

¿Feid le hizo dedicatoria a Karol G?

Aunque, hasta el momento, ninguno de los dos cantantes se ha pronunciado al respecto, los rumores de su romance se hacen cada vez más fuertes al verlos juntos en eventos importantes y “encontrar” supuestas pistas en las nuevas canciones de los cantantes urbanos. Pasó hace unos meses con la canción de Karol G Tus gafitas, pues es un accesorio muy común en su colega.

Hace unos días, sucedió algo similar con el paisa de 30 años, pues estrenó la canción Niña bonita junto a Sean Paul, donde habla de un hombre que se enamora de una mujer a pesar de que en el pasado juró no volver a hacerlo, algo parecido a la canción de la paisa Cairo. “Alguien como yo no iba a enamorarse, yeah. Yo que ni miro al celu hago si no tirarte, yeah, niña bonita ¿Qué va’ a hacer? Nos vemo’ ahorita, Llegaste rota y yo te cuidé. Hago de todo por esa nalguita, baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida”, canta ‘El Ferxxo’ en el tema.