Feid enfureció en una entrevista. ¿Negó a Karol G?: “¿Cuál novia?”

Una de las relaciones más comentadas del mundo del espectáculo es la de Karol G y Feid. Aunque los artistas han sido muy herméticos con los detalles de su romance, últimamente se han dejado ver juntos muy enamorados.

Feid y Karol G.

Hasta el momento, no han dado entrevistas contando desde cuándo están juntos; sin embargo, los medios de comunicación nacionales e internacionales han estado al pendiente de sus movimientos.

¿Feid negó a Karol G?

En las últimas horas, se volvió tendencia un video publicado en la plataforma TikTok, donde el artista, también conocido como el Ferxxo, está dando una entrevista a varios medios de comunicación hablando de su nominación a los Latin Grammy.

Aunque el video no es reciente sino del año pasado, se volvió tendencia nuevamente por la forma en la que el cantante y compositor respondió cuando le preguntaron por Karol G.

Evidentemente ofuscado, Feid le dijo a la reportera mientras se retiraba del lugar y dejaba a la prensa sin más respuestas: “no sé dónde está... ¿cuál novia? ¿Para qué me llamó?. Tenía seis nominaciones y ¿usted me llama a preguntarme por eso?”.

Ese momento dejó múltiples comentarios en las redes, algunos a su favor, otros en contra: “tan fácil es hacer como ella hace y ya”, “hay muchas formas de decir eso sin ser tan descortés”, “bien hecho, no todo puede girar entorno solo a ellos dos, él quiere hablar de su trabajo y sus nominaciones”, “qué odioso”.

Minutos antes de eso, el artista se había mostrado muy feliz por sus nominaciones: “muy contentos, muy felices, muy de la mano, muy bonito todo”.

No obstante, otra periodista también le había preguntado antes por ‘La Bichota’ y en ese momento sí respondió de manera más cordial: “por ahí está, ella ya pasó ella. Estamos muy contentos, muy felices, muy de la mano, muy bonito todo”.

Anuel volvió a mencionar a Feid, ¿qué dijo?

Después de su ruptura de Karol G, Anuel le ha enviado varias indirectas no solo a ella, sino también a Feid, quien es su nueva pareja sentimental. Hace unos días se filtró un fragmento de la grabación de un video de un nuevo tema musical de Anuel.

En uno de los versos, el puertorriqueño se escucha decir: “La 2blea, el rey del trap, tú dime quién es Feid”. Por supuesto, los internautas no dudaron en comentar al respecto: “ya a este punto pienso que Anuel tuvo una relación con Feid y no con Karol”, “Cabr*n, si Anuel le tira en verdad a Feid le acaba la carrera jajajaja”, “se monta a última hora en el remix, le tira a Feid y va a ser el mejor de la canción”, “tiene que parar ya” y “qué pesao hijo mío suéltale el brazo ya y vuelve a hacer buena música”.