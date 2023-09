Fanny Lu prepara su boda y dicen que la fiesta durará una semana

Fanny Lu, la cantautora colombiana, reconocida por éxitos como No te pido flores, Valió la pena y Quiero un amor, sorprendió a sus seguidores el 27 de febrero del 2022, cuando anunció, en sus redes sociales, que Mario Brescia, el empresario peruano con quien llevaba siete años de relación, le había pedido matrimonio.

El compromiso ocurrió después de Navidad, y según le contó a Diva Rebeca, en entrevista para su canal de Youtube, Brescia le tenía un gran obsequio de Navidad. “Nos vamos a la cena de Navidad y en la mañana me despierta con eso. Abro mi regalo y yo como qué, o sea ¿esto es un anillo normal?, esto se parece a un anillo de compromiso. Si no es un anillo de compromiso no lo quiero. Quiero saber si esto viene acompañado de una pedida de mano o estoy equivocándome. Diga algo, llore, algo”, recordó divertida.

Pero sí, era una sortija para pedirle que fuera su esposa. La caleña, recordada por su trabajo como entrenadora en La Voz Colombia y La Voz Kids, publicó una fotografía donde se veía la joya y la acompañó con la frase, “valió la pena”.

Fanny Lucía Martínez Buenaventura es muy reservada con su vida privada, pero según Lo sé todo, la boda será en diciembre, en Cartagena. “Nos contaron que al parecer el rumbón no va a ser solo el primero de diciembre, pues se tiene presupuestado una megarumba”, mencionó Ariel Osorio, presentador del programa. Otro de sus colegas, Oswaldo Martínez, complementó la información, “eso no es una simple rumbita por ahí, no es una simple piñata, nada de eso. Esa rumba va a durar más de una semana”.

¿Quién es Mario Brescia, futuro esposo de Fanny Lu?

Mario Brescia es un empresario peruano a quien Fanny Lu conoció en una presentación que realizó en su país. Brescia Moreyra, miembro de una de las familias más prestantes, es hijo del fallecido Mario Brescia Cafferata, uno de los hombres más ricos de Perú según Forbes. Mario es uno de los accionistas principales del Grupo Breca, aquel que tiene a su cargo varias empresas nacionales e internacionales.

Este es el segundo matrimonio de Fanny Lu

Fanny Lu, quien en febrero cumplió 50 años, estuvo casada con Juan Carlos Madriñán, padre de sus hijos Valentina y Teo, quien sigue los pasos de su mamá en la música. La pareja se separó después de 12 años de unión.

“Dios me iba dando señales, me decía: “Oiga, esto no le conviene, ustedes no son el uno para el otro, usted no es feliz y él tampoco, divino su marido, pero tiene que ser ex; lindos los hijos que le dio, pero es momento de que sean amigos (...) Por eso es que siempre hay que estar atento, porque la vida te habla”, dijo en su entrevista con Diva Rebeca.

La cantante le contó que a la periodista Mara Patricia Castañeda que su ex le había sido infiel. “Yo lo sospechaba, era algo en mi corazón que me lo decía. Ella no era mi amiga de toda la vida, pero era mi mejor amiga del momento (...) Fue muy duro porque fue una doble pérdida, no es solo una infidelidad es un acto de deslealtad y la amistad requiere lealtad. Pero ha pasado el tiempo y se han sanado las heridas”, confesó la intérprete de Tú no eres para mí.