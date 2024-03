Yeferson Cossio es uno de los creadores de contenido más importantes de Colombia. Con más de 11 millones de seguidores en Instagram, el antioqueño tiene una de las comunidades más grandes en redes sociales del país. El paisa, que por estos días se encuentra en medio de la recuperación por su cirugía de alargamiento de piernas, recibió un importante regalo por parte de sus fanáticos.

A través de la redes sociales de Carolina Gómez, novia del empresario, se evidenció que uno de los fieles seguidores del experto en hacer bromas se inmortalizó, en su piel, la figura de Yeferson y Carolina dándose un beso. El joven que llamó la atención de Cossio y Gómez también es un creador de contenido, en Instagram aparece como El urbano y tiene más de 60 mil seguidores.

“Ay. qué bonito”, escribió Carolina al compartir la publicación del colega de su novio. El urbano se hizo el tatuaje en su hombre derecho y redactó: “Muy lindo el tatuaje. Sí a todo”. La imagen del diseño es la misma que subió Cossio en abril del 2023, cuando se disfrazó, con su novia, de dos de sus personajes favoritos del anime: Kirito y Asuna.

Fanático de Yeferson Cossio se tatuó la cara del creador de contenido. Así quedó Fotografía por: Archivo

En los comentarios de la publicación del joven, muchos internautas aseguraron que su decisión de hacerse ese diseño era muy mala y que no tenía ningún sentido. El tatuaje generó burlas y polémica.

“Uy no, mano, recógete jajaja”, “Qué boleta”, “¿Todo bien en casa?”, “El pana necesita seguidores”, “¿En serio? Qué pena”, “Tengo pena ajena”, “Qué bien que pasó el Instagram del tatuador para no ir nunca”, “Uy no parce, respete su cuerpo y quiera se un poquito”, “Tiene más personalidad un niño de 2 años que este ser”, se lee en los mensajes que dejaron internautas en el post.

¿Cuánto creció Yeferson Cossio con su cirugía?

Recientemente, con ayuda de su novia y su hermana, Cossio mostró la evolución que ha tenido gracias a su operación en las piernas.

El ‘influencer’ posó al lado de ambas y evidenció que pasó de medir 1,77 metros a estar en 1,85. “Antes y después de la cirugía de alargamiento. ¿Qué tal el cambio?”, redactó. Es de recordar que para los días en los que se hizo el procedimiento aseguró que ese era, según expertos, considerada la cirugía más dolorosa del mundo.