Famoso reguetonero atacó a J Balvin y lo trató de “insecto”: tienen canciones juntos

J Balvin es un cantante que suele ser noticia por cuenta de las ‘tiraderas’ y comentarios que otros artistas del género urbano hacen en su contra. Tal y como ocurrió en horas recientes, cuando un famoso colega le dedicó varios insultos a través de redes sociales.

¿Qué pasó con J Balvin?

Resulta que Jhay Cortez, reconocido reguetonero que ha cantado con Bad Bunny, y con el mismo Balvin, atacó al colombiano y lo señaló de ser hipócrita. Además, lo acusó de copiarle el concepto de Bruce Wayne (Batman).

J Blavin y Jhay Cortez Fotografía por: Prensa Jhayco

“Te haces el más bueno y el más amigo de todos, pero eres sendo insecto, cabr*n. Lo ayudas a uno, pero a lo último vas, a donde Warner, y te tatúas el murciélago en el pecho ¡Si tú sabes que el murciélago soy yo! ¿Entonces?, me llamas y me preguntas qué estoy haciendo, te cuento el concepto y luego tú estás que si de Bruce Wayne, o que siempre vestido de negro”, aseguró bastante molesto y alterado.

“Papi, no me llames más. Tú no eres mi amigo, tú eres sendo insecto. Por eso estás apagado, cabr*n”, agregó Jhay Cortéz sobre J Balvin, aun cuando en el mismo pronunciamiento aseguró estar agradecido por la ayuda que le brindó al inicio de su carrera.

Y es que ambos artistas solían ser muy cercanos. Incluso, han colaborado en varias canciones que se convirtieron en éxitos, como No me conoce Remix, Medusa, Están pa’ mí, Bajo cero y La venganza.

Jhay Cortez no solo le tiró a J Balvin

Previo a las declaraciones que entregó sobre quien solía ser su amigo y referente musical, el puertorriqueño también atacó a Mora, artista de su país que es conocido por canciones como La inocente, Tuyo y Volando.

“Es sendo bochinchero. Dice que es pana tuyo, pero le cuentas algo y va y se lo cuenta a todo el mundo ¡Usted no es mi pana y no es pana de nadie! (...) No me envíes mensajes que no te voy a contestar ¡Tú sabes lo que hiciste! Nadie se lleva contigo en el género porque eres sendo mam*bicho”, concluyó Jhay Cortez, quien no ha recibido respuesta alguna por parte de J Balvin ni Mora, al menos por ahora.

Los que sí se pronunciaron al respecto fueron los seguidores de los tres artistas, quienes continuaron con la discusión a través de redes sociales.