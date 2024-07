Famoso exfutbolista atacó con fuertes críticas al actor Aco Pérez: “En la mala”

Aco Pérez es un actor conocido por su papel de Pluma Blanca en Diomedes, el cacique de la Junta. Sin embargo, también se le recuerda por su participación en concursos como MasterChef Celebrity Colombia y Survivor: la isla de los famosos, en los que hizo amigos y rivales.

Aco Pérez en 'Survivor: la isla de los famosos', reality show del canal RCN. Fotografía por: Canal RCN

El exfutbolista que se desahogó contra Aco Pérez

Wilder Medina, exfutbolista de Independiente Santa Fe, expresó su descontento con el actor de 38 años, con el que compartió en Survivor: la isla de los famosos y de quien aseguró que siempre lo llevó “en la mala”.

En una entrevista con Los 40 Colombia, el antiguo jugador de fútbol no se guardó nada al decir que al actor “se cree de sangre azul” y le falta humildad. Además, consideró que Pérez lo minimizaba y alardeaba constantemente de sus viajes y dinero, lo cual le resultaba incómodo.

“Le falta humildad, se creía más que todos (...) Él me celebraba en la cara [cuando ganaba alguna prueba] y yo sentía esa rabia. Uno sabe, uno sabe que uno no le cae bien a alguien y yo le caigo mal a él (...) Él me veía diminuto. Siempre era el pluma blanca, y hablaba mucho de: ‘Ay, viajé a España, viajé a un lado y al otro’. O sea, hablaba siempre de dinero y que él era el que más tenía. A mí me incomodan las personas así”, expresó Wilder Medina.

Además, en otra entrevista con Antena 2, Medina reveló que estaba al límite con Pérez y que consideró mejor retirarse del programa antes de perder la compostura, lo cual indica la intensidad de la rivalidad que se desarrolló entre ellos durante la competencia.

¿Quién es Wilder Medina, el exparticipante de ‘Survivor’ que arremetió contra Aco Pérez?

Wilder Andrés Medina Tamayo, nacido el 21 de febrero de 1981 en Puerto Nare (Antioquia), es un exfutbolista colombiano conocido por su posición de delantero.

Su carrera profesional comenzó en 1998 con el C.D. Rionegro y se extendió hasta 2017, cuando se retiró jugando para el Fortaleza C.E.I.F. A lo largo de su trayectoria jugó para varios clubes, incluyendo el Deportivo Independiente Medellín y el Barcelona de Ecuador.

Además de su carrera deportiva, Wilder Medina tuvo una notable recuperación personal, superando desafíos relacionados con las drogas y las pandillas en su juventud. Hoy en día, comparte su historia de superación a través de charlas motivacionales, y sigue vinculado al fútbol jugando en un equipo aficionado.