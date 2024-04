Famoso actor y galán de telenovelas ahora trabaja como albañil “Me siento orgulloso”

A causa de la pandemia mundial del Covid-19, millones de personas se vieron obligadas a dejar sus trabajos y a buscar nuevas alternativas laborales, con el objetivo de generar ingresos y poder llevar una vida digna en medio del caos que se vivía.

Uno de los tantos afectados por dicha situación fue un famoso actor y galán de telenovelas, quien decidió hacer a un lado su vida artística para dedicarse al oficio de la construcción; pues recordemos que, en su momento, la actuación fue una de las profesiones que más se vio afectada.

¿Quién es el actor que ahora se dedica a la construcción?

El reconocido actor cubano Pedro Moreno, en medio de una entrevista para Hoy reveló que, para ganarse la vida en Estados Unidos, país donde hoy día se encuentra radicado, trabaja en el sector de la construcción.

Recordemos que, Moreno ha logrado un alto reconocimiento a nivel latinoamericano por participar en producciones como: Tres veces Ana, La Desalmada, Amor de Barrio, Corona de lágrimas, Voltea pa’ que te enamores, Una familia con suerte y Dame Chocolate, por tan solo mencionar algunos dramatizados.

“Creo que algo no se entendió, tengo una licencia. Soy licenciado en construcción general en los Estados Unidos (...) Recientemente me llamaron y me dijeron ‘¿qué onda con albañil?’. Dije ‘bueno, no es precisamente albañil; yo contrato a los albañiles’, pero no pasa nada, porque en su momento lo fui y me siento orgulloso”.

En medio de la entrevista, Pedro aseguró que, en un futuro, planea realizar un programa que hable sobre temas relacionados con la construcción, ya que le apasiona mucho.. También afirmó que, las personas tienden a tener una mala imagen sobre el oficio de albañil; hecho que busca replantear.

“La gente tiene un error de concepción de lo que es la construcción; la construcción es algo hermoso, es algo que tú haces, fábricas y se queda ahí, es una estructura que cambia la geografía, así sea una casa, una pared o lo que construyas, es el resultado de un esfuerzo, un análisis, unos cálculos”, manifestó el artista para Hoy.

El actor agregó que esta parte de su vida lo hace feliz y le ayuda a tener bien a su familia. Es su negocio y no lo piensa dejarlo, pero negó haberse retirado de la actuación, de hecho, reconoció que tiene varios proyectos con Televisa y hasta espera tener un papel donde pueda combinar las dos cosas. ¿Lo logrará?