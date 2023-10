Familia de Esteban Santos reaccionó su compromiso con Gabriela Tafur

La relación de Esteban Santos y Gabriela Tafur se ha convertido en una de las más sonadas entre las celebridades colombianas. El hijo del expresidente colombiano Juan Manuel Santos y la exreina de belleza, que llevan un poco más de tres años de relación, compartieron con sus seguidores que habían decidido ir al altar. La propuesta tuvo lugar en el condado de Napa, California.

Te puede interesar: Piqué le negó autógrafo a colombiana y Clara Chía la salvó: “perdí mi dignidad”

Los comentarios acerca del anuncio fueron variados y, entre ellos, se encontraron los mensajes de emoción por parte de la familia del novio. La mamá de Esteban, María Clemencia ‘Tutina’ Rodríguez de Santos, fue una de las primeras en comentar la galería de imágenes donde aparece su hijo menor de rodillas frente a la también presentadora, recordada por su trabajo en El Desafío, programa de pruebas físicas del Canal Caracol. “Para siempre. Bienvenida Bagy a la familia”; comentó. María Antonia, hermana del novio, escribió: “Se casa el piojito. El del corazón más noble y generoso. Buen viento y buena mar para ustedes (...) la familia crece”.

La boda del año, según los seguidores de Esteban Santos y Gabriela Tafur

La publicación donde Gabriela y Esteban anunciaron que iban a casarse, recibió decenas de comentarios, donde que se aseguró que será el matrimonio del año y que, incluso, debería ser transmitido en vivo. La relación de Santos y Tafur se ha convertido en una de las más queridas de la actualidad por la forma en que decidieron vivirla.

Ambos, según sus seguidores, han mostrado tener altos niveles de madurez en su noviazgo, además de grandes cantidades de amor y respeto el uno por el otro.

También puedes leer: ‘La Segura’ tuvo una cirugía urgente por los biopolímeros: “Estaba llena de pus”

Es de recordar que los protagonistas de esta historia de amor revelaron la forma en la que se acercaron y empezaron a hablar. Esteban la contactó por mensajes de texto para preguntarle acerca de un plan de estudios. “Necesito tu ayuda por favor. Nadie me ha podido averiguar si la especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas es solo para abogados o no y me acuerdo que me contaste que estás trabajando en Los Andes entonces pensé que me podrías ayudar a averiguar. Muchas gracias, es que llamo al número que sale en la página pero nadie contesta”, redactó él.

Gabriela le respondió: “No, no es sólo para abogados. Si quieres te doy el número de la coordinadora para que hables con ella”.