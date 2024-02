Falleció pequeña fanática de Karol G. Esta es su conmovedora historia con la artista

Karol G terminó el 2023 como uno de los más exitosos de su carrera, y comenzó el 2024 con una canción nueva, llamada Contigo, y con una gira a través de Latinoamérica. La ‘bichota’ sigue consagrándose como una de las cantantes más famosas de Colombia, y como una de las más importantes del género urbano del mundo.

No solo es su camino en la música lo que la convierte en una de las figuras femeninas más importantes de la industria del entretenimiento, sino también su sentido de pertenencia con la comunidad. A su nombre, de hecho, hay una fundación llamada Con cora, con la que se dedica a apoyar a mujeres que se encuentran es estados de vulnerabilidad.

El regalo de Karol G a una niña con cáncer

Recientemente la paisa recibió una fuerte noticia luego de que se conociera que una de sus seguidoras había fallecido. Se trató de una niña llamada Emma que perdió una larga batalla contra el cáncer. La menor falleció, de acuerdo con lo que confirmó su mamá, sin embargo, mientras estuvo con vida, tuvo la oportunidad de hablar con Carolina Giraldo a través de una emocionante videollamada.

“Yo te quiero mucho más a ti, te mando un montón de besitos. Te quiero mucho, eres una grande, te admiro, eres una guerrera y lo estás haciendo súper bien. Me siento muy orgullosa de ti, espero que nos podamos ver y que podamos compartir. Te adoro, te adoro mucho”, se le oye decir a la intérprete de Mientras me curo del cora en la conversación que sostuvo con su fanática.

La niña, mencionó su mamá, murió debido a su padecimiento. “Hola a todos los angelitos de mi princesa Emmita. Hoy ganó sus alitas. Ya está con Diosito como lo decía ella. La voy a extrañar y llorar mucho. Gracias por tanto apoyo. Emmita se llevo muchos corazoncitos nobles. Millones de gracias por tener a Emmita en sus oraciones y en su día a día. Los quiero. Me duele, me parte el alma. No sé como podré. pero siempre, siempre, estará en mi alma y en mi corazón. Mi niña, mi bebe, mi princesa, mi tesoro mas preciado. Eres mi amor eterno para siempre y, como decías: ‘Mami, mañana será bonito’”, redactó la mujer al lado de un video en su cuenta de TikTok.