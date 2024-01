Falleció la mamá de Carla Giraldo: esto se sabe

Una dolorosa noticia golpea a Carla Giraldo, una de las actrices más reconocidas del país. Charo Quintero, la mamá de la ganadora de MasterChef Celebrity, falleció tras ser internada en un hospital. La recordada ‘Lolita’ publicó en las historias de su cuenta de Instagram una fotografía sosteniendo la mano de su familiar.

Lo sé todo, portal informativo de entretenimiento, confirmó la noticia. “Lamentamos informar el fallecimiento de la señora madre de una persona muy especial para nosotros, la actriz Carla Giraldo. ¡Mucha fuerza en este difícil momento!”, se lee en la publicación.

Carla no ha concedido mayores declaraciones al respecto, pero sí agradeció al medio de comunicación por sus condolencias. También contestó los interrogantes de los internautas sobre detalles de la vida de su mamá.

Uno de los mensajes que respondió fue: “¿Mamá biológica o la adoptiva?”. Enfática, la artista respondió, en mayúsculas: “MI MAMÁ”.

La historia de adopción de Carla Giraldo

La presentadora de La casa de los famosos, reality del canal RCN que se estrenará el 11 de febrero, tiene una trágica historia familiar. Ella misma ha contado en repetidas ocasiones que fue una niña adoptada, pues sus padres biológicos no tenían la capacidades necesarias para criarla.

“A mí me adoptan recién nacida. Mis papás me entregaron a la hora de nacida. Eso es lo que sé, tampoco quise saber mucho más. Siempre lo supe. En ese sentido, mis papás siempre fueron muy honestos”, comentó la empresaria en una entrevista otorgada a Juan Diego Alvira en el 2022.

En una charla con Yo, José Gabriel, realizada en el 2005, contó que su mamá adoptiva tomó potestad de ella cuando tenía entre cuatro y cinco horas de nacida.

“Tenía cuatro o cinco horas de nacida. Mi mamá (la que la adoptó) no podía tener hijos y la única solución era adoptar. Mi tía (hermana de su mamá) es monja y trabajaba en un convento en Medellín. Ella conoció una niña que tenía entre 17 y 18 años que estaba esperando un bebé. Mi mamá decidió hacer todo el papeleo y obtuvieron mi custodia”, relató.

A pesar de la adopción, y de que todo en la vida de Carla parecía tener un mejor destino, su relación con sus padres tampoco fue la mejor. Ella misma confesó, en la entrevista con el periodista José Gabriel Ortiz, que al llegar a su adolescencia todo se complicó.

“Estaba pasando por una edad difícil, con el mundo de la televisión encima. Tenía muchos problemas con mi familia. No me la llevaba con mi mamá, no hacía mucho caso. Vivía donde cayera. Con una amiga, donde la amiga de mi amiga, en unas escaleras, pasar la noche hablando para que se pase el tiempo”, recordó la actriz antioqueña.

#MasterChefCelebrity | Para Carla fue difícil recordar los sabores de su infancia y entre lágrimas habló de las ausencias que vivió en sus primeros años de vida 😥👧 ¡Conéctate a nuestra señal en vivo! → https://t.co/G9T81dAC1J pic.twitter.com/AY4Wu1tOnr — Canal RCN (@CanalRCN) September 26, 2021

En su participación en MasterChef Celebrity recordó nuevamente su historia de abandono y adopción. En uno de los retos, los concursantes de la competencia gastronómica debían preparar un plato que les recordara su infancia. La dueña del café El Industrial rompió en llanto y aseguró que las memorias de su niñez eran pocas.

“A mí me la pusieron más difícil. Desde que nací tuve muchas ausencias y sufrí muchos abandonos. Mi papá me hacía una sopa de guineo de vez en cuando (...) Yo, desde que nací, tuve muchas ausencias, muchos abandonos”, dijo.