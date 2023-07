Falcao y su esposa Lorelei revelaron el nombre de su quinta hija. ¿Qué significa?

Falcao García y Lorelei Tarón conforman una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. El futbolista y la cantante llevan 15 años de casados y cada día lucen más enamorados.

Falcao y Lorelei Fotografía por: Instagram @loreleitaron

Nació la hija de Falcao García y Lorelei Tarón

Por medio de sus redes sociales, Falcao y Lorelei anunciaron ayer el nacimiento de su quinta hija. “Eres ese pedacito de cielo que ha llegado para completar nuestras vidas y familia. Hoy has apretado por primera vez con tu manito nuestros dedos y ya has atrapado para siempre nuestros corazones. Te amamos por siempre. Gracias Dios. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud a Ti”, escribieron.

En el post, que ya cuenta con más de 240 mil likes, se observan varias imágenes del momento del parto, así como también de la carita de la bebita. Sus seguidores les han dejado múltiples comentarios felicitándolos: “desmayo de amor. Amor y salud para toda la familia”, “felicidades. Dios bendiga esa preciosura”, “felicidades Familia hermosa, un millón de bendiciones”, “gracias por ser ejemplares y mostrar al mundo que vale la pena traer seres humanos a esta tierra”.

¿Cómo se llama la hija de Falcao García?

En la misma publicación, Falcao y Lorelei revelaron el nombre de la bebita. “𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗱𝗮 𝗛𝗲𝗮𝘃𝗲𝗻”, dice al comienzo del escrito. Esa palabra significa “cielo” o “la morada de Dios”. De acuerdo con el portal Tuparada.com, entre las características de las mujeres que llevan ese nombre, están: “es emprendedora, capaz de realizar diferentes tareas y hacerlas todas bien. Su simpatía y franqueza le posibilitan estar rodeada de muchos y buenos amigos”.

¿Cuántos hijos tienen Falcao y Lorelei Tarón?

Fruto de su amor, la pareja ha tenido cinco hijos; de hecho, ayer le dieron la bienvenida a la más pequeña de la familia, quien se suma a sus hermanos Dominique, Desirée, Annette y Jedidiah.

En una pasada entrevista con la revista Semana, la artista argentina reveló que ya no puede tener más hijos, pese a que siempre quiso más. “Me encanta enfocarme en ellos, educarlos, y a mi esposo también. Como papás vamos mejorando, nos vamos equivocando y aprendiendo. Ahora, el poder que da Dios de criar hijos en esta generación es increíble. Confieso que no nos pusimos un número de hijos. La verdad, se fue dando y por mí tendría ocho, pero no puedo más porque tuve muchas cesáreas, creo que ya cinco está bien. Sin embargo, cuando llegó Jedi pensamos que sería bonito tener otro varoncito, pero al final eso no lo decidimos nosotros. Las niñas, además, nos pedían que tuviéramos otro”.