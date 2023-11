Falcao García ya decoró de Navidad: así quedó la casa de ‘El Tigre’ y su familia

Aunque noviembre apenas comienza, Radamel Falcao García demostró que es un amante a la Navidad. Por eso el futbolista y su familia se adelantaron, vistieron el árbol, y pusieron toda la decoración de fin de año en casa.

Así lo mostró el samario de 37 años a través de sus redes sociales, en las que hizo varias publicaciones para presumir su hermoso hogar.

La hija menor de Falcao y Lorelei Tarón se robó el show Fotografía por: Instagram Falcao García

Decoración de Navidad en la casa de Falcao

De acuerdo con lo expuesto por el goleador de la Selección Colombia, sus hijos Jedidiah, Dominique, Desirée y Annete tuvieron la iniciativa, pues les encanta esta época. En las imágenes también aparece Heaven, quien nació hace apenas tres meses y medio.

Te puede interesar: Anuel AA protagoniza nuevo escándalo: lo acusan de negar hijo por su color de piel

“La navidad ya llegó a la casa. Disfrutamos armar juntos el árbol. Estos son momentos que quedan por siempre en nuestro corazón”, fue el mensaje de unión que compartió ‘El Tigre’, como descripción al video en donde aparece junto a Lorelei Tarón, su esposa, y sus cinco hijos.

La felicidad de la familia de Radamel Falcao García enterneció a sus amigos y seguidores, quienes reaccionaron con mensajes como: “Ustedes son un ejemplo a seguir porque así deberían ser todas las familias, los amo”, “yo veo esto y me dan ganas de tener esposa e hijos”, definitivamente ‘El Tigre’ todo lo hace bien” y “si Falcao está feliz, todos estamos felices”.

El nuevo miembro de la familia de Falcao y Lorelei Tarón

El deportista colombiano anunció el pasado 24 de julio la llegada de Heaven, su quinta hija, a quien le dedicó unas emotivas palabras en una publicación que, además, incluyó unas fotos tomadas en sus primeras horas de nacida:

“Eres ese pedacito de cielo que ha llegado para completar nuestras vidas y familia. Hoy has apretado por primera vez con tu manito nuestros dedos y ya has atrapado para siempre nuestros corazones. Te amamos por siempre. Gracias, Dios, porque no tenemos palabras para expresar nuestra gratitud hacia ti”.

Algunas celebridades como Daniel Habif, Daniela Ospina, Andreina Fiallo y James Rodríguez, no dudaron en felicitar a Radamel Falcao y Lorelei Tarón por recibir a una nueva integrante en la su familia y completar así siete integrantes para la mesa de Navidad y Año Nuevo.

Es clave mencionar que la primera hija de la pareja es Dominique, pues llegó al mundo en agosto del 2013, seguida por Desirée (febrero del 2015), Annette (agosto de 2017, Jedediah, el único varón (septiembre de 2020), y ahora Heaven.