¿Falcao García será papá de nuevo? Conoce a sus cinco hijos, ¿llegará el sexto?

Además de su carrera como futbolista, la vida personal de Falcao García ha llamado la atención de millones de seguidores alrededor del mundo. Aunque el deportista no ha estado involucrado en polémicas por mujeres, su matrimonio con la cantante argentina Lorelei Tarón sí ha sido muy comentado en medios de comunicación y redes sociales.

¿Cuántos hijos tiene Falcao García?

La pareja se ha convertido en todo un ejemplo para muchos internautas, pues han estado juntos desde su juventud. Además de eso, Falcao y Lorelei han sido foco de atención por sus cinco hijos, cifra que muchos consideran un poco “exagerada”.

Dominique, la primogénita de la pareja nació el 13 de agosto del 2013, actualmente tiene 10 años. La segunda hija del futbolista y la cantante nació el 15 de febrero del 2015, su nombre es Desirée y tiene 9 años.

A la llegada de sus dos hijas mayores se sumó Anette, nacida el 15 de agosto del 2017. Hoy tiene 6 años. Muchos creían que la pareja ya no tendría más hijos; por su parte, otros anhelaban que ‘El Tigre’ tuviera un varón. En efecto, el 20 de septiembre del 2020 le dieron la bienvenida a Jedidiah, quien actualmente tiene 3 años.

No obstante, la pareja no se cerró a la posibilidad de tener más hijos, por lo que el 24 de julio del 2023, vuelven a anunciar el nacimiento de otra niña, a quien llamaron Heaven.

¿Falcao García tendrá otro hijo?

En las últimas horas, se convirtió en tendencia una publicación de Lorelei Tarón hablando sobre la posibilidad de tener más hijos.

Uno de sus seguidores le realizó una particular pregunta a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en su cuenta de Instagram, donde tiene 1,1 millones de seguidores. “¿Otro bebé? Son una familia muy bonita”, se lee.

La artista no pasó por alto ese mensaje y con una foto donde aparece amamantando a su hija menor, negó la posibilidad de la llegada de otro hijo, afirmando que no puede tener más, aunque sí le gustaría: “Heaven es nuestra última bebé. Por mí tendría más, pero ya no puedo, he tenido 5 cesáreas”.

Los internautas no dudaron en dejar sus opiniones al respecto: “el que puede, puede, los demás que aplaudan”, “la admiro”, “qué rico uno poder tener sus hijos y poder criarlos y tenerlos todo el tiemp , y no como muchas mamás que su mayor parte del tiempo es en el trabajo”, “muy dura”, “es muy arriesgada”, “que tenga todos los que ella quiera”.

¿Lorelei Tarón tiene niñera?

Con sus cinco hijos, muchos internautas han pensado que Falcao y Lorelei tienen una niña para cada uno, sin embargo, la argentina también desmintió eso, afirmando que ella misma cuida de sus herederos. “La nana soy yo”, escribió en una historia de Instagram.