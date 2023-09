Expresentadora de Noticias Caracol, que estuvo en el Desafío, tuvo bebé: Hay foto

El Desafío es uno de los programas más populares de la televisión colombiana. De allí que tenga 19 temporadas y se haya transmitido durante casi 20 años, siendo uno de los concursos favoritos del público, según lo han demostrado sus altos niveles de audiencia.

Normalmente, quienes participan en este reality show ganan una gran cantidad de seguidores en redes sociales y continúan en el radar de los televidentes y de los medios de comunicación.

Tal y como sucedió con una antigua concursante del Desafío: Súper Humanos y Súper Regiones, del año 2016, que ha vuelto a ser noticia tras convertirse en madre por segunda vez.

¿Quién es la exparticipante del ‘Desafío’ que tiene nuevo hijo?

Se trata de Karen Bray, quien también fue presentadora de entretenimiento de Noticias Caracol y se convirtió en madre por segunda vez el pasado 23 de septiembre de 2023.

La comunicadora fue quien se encargó de entregar la noticia a sus miles de seguidores en redes sociales, con quienes compartió una tierna fotografía en la cual posan ella y Pablo Manosalva, su esposo, junto a la recién nacida.

Además de revelar la cara de su hija, la antigua presentadora de Noticias Caracol y exconcursante del Desafío Súper Humanos compartió el nombre de la bebita: “Gabriela Antonia Manosalva Bray ¡Te amamos con la vida! ¡Somos absolutamente felices con tu llegada!”.

La publicación generó reacciones inmediatas, no solo entre los fanáticos de Karen Bray, sino también en sus más cercanos amigos y colegas, como Yaneth Waldman Iván Lalinde, Melissa Martínez, Pilar Schmitt y Alejandra Giraldo, quienes le dejaron amorosos mensajes.

De igual manera, por parte de sus seguidores recibió comentarios como: “Deseo mucha salud para la nueva integrante de la familia y felicidad para todos los que gozan de su presencia”, “felicitaciones por ese regalo que te ha dado Dios” y “ha llegado para fortalecer la familiar y reafirmar el amor”.

¿Por qué la exconcursante del ‘Desafío’ se fue de ‘Noticias Caracol’?

En agosto de 2019, la cartagenera anunció su retiro temporal de la televisión para pasar más tiempo con su hijo Pablo, nacido en febrero de ese año.

Karen Bray, quien se desempeñaba como presentadora de entretenimiento de Noticias Caracol los fines de semana, compartió la noticia con sus seguidores en Instagram, donde expresó su agradecimiento al equipo del noticiero y su amor por su trabajo.

Karen Bray suele recordar con cariño su paso por Noticias Caracol y Día a Día, con emotivas publicaciones en redes sociales Fotografía por: Instagram karen bray

“Yo amo mi trabajo, me encanta lo que hago y me lo gozo tanto que no pienso dejar de hacerlo, pero ahora estoy también disfrutando una nueva etapa de la vida. Mi Familia y mi bebé me necesitan, y en este momento no soy capaz de dejarlos todas las semanas para cumplir una agenda de viajes”, escribió la presentadora en su publicación.

Es clave mencionar que Bray inició su carrera como modelo y representó al departamento de Bolívar en el Concurso Nacional de la Belleza en 2008. Luego fue escogida como Chica E! Colombia, lo que le permitió trabajar como presentadora del canal y luego participar en el Desafío Súper Humanos, como integrante del equipo de los costeños.

En 2016, se incorporó al matutino Feliz Día, del canal regional Telecaribe, pero al año siguiente se le presentó la oportunidad de llegar a Caracol Televisión como parte de Día a Día. Sin embargo, al poco tiempo dejó el proyecto para convertirse en el reemplazo de Alejandra Isaza en Show Caracol.