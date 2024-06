Expresentador de ‘Noticias Caracol’ rapó a sus hijos y causó polémica

José Fernando Patiño es un periodista y presentador colombiano, quien ha hecho parte de diferentes medios de comunicación como Telepacífico, Noticias RCN, Noticias Caracol, Canal Capital y RTVC Noticias.

A través de su cuenta de Instagram donde tiene 19 mil seguidores, el comunicador muestra varios detalles de su vida laboral y personal. Constantemente, sus fanáticos le expresan su admiración por su profesionalismo en cada trabajo que realiza: “eres un excelente profesional”, “eres de los mejores presentadores que conozco”, dicen algunos usuarios.

¿Por qué José Fernando Patiño causó polémica al rapar a sus hijos?

El comunicador se convirtió en padre de los mellizos Emilio y Tomás en el 2018, fruto de su amor con la estratega de comunicaciones Marcela Guataquira. Desde entonces, no ha dudado en compartir cómo ha sido su experiencia. Los niños, quienes actualmente tienen 5 años, ha sido los protagonistas de varias de sus publicaciones, donde ha quedado en evidencia el crecimiento de los pequeños.

Hace unas semanas, José Fernando mostró que mandó rapar a sus dos hijos; sin embargo, con el paso de los días fue recibiendo múltiples críticas, no solo de los seguidores, sino también de personas allegadas a su familia quienes criticaron el radical cambio de look de los niños.

Debido a eso, tuvo que publicar un video explicando lo que ocurrió y aclarando que nunca lo hizo con mala intención, pues, aunque al principio los niños se sintieron bien, con el paso de los días recibieron críticas que los acomplejaron.

“Nos pareció chévere raparlos y a ellos también. Ellos salieron con tremenda actitud. Felices porque se habían cortado el pelo y se veían diferentes. Empezaron a tener interacción con la gente y ellos empezaron a pensar que algo malo había pasado. La gente empezó a crear una cantidad de teorías que no tenía que ver con la decisión que tomamos. Ellos comenzaron a preguntarse y a decir que les daba pena ir al colegio así. Nosotros les hemos enseñado a no opinar sobre la gente. Ellos no entendían cómo tanta gente había opinado sobre su cuerpo y su cabeza si les habíamos enseñado en la casa, que eso no se hacía”, dijo por medio de un video.

De igual manera, agregó: “Fue una experiencia intensa, pero nos sirvió para trabajar la autoestima y la confianza en ellos mismos. Mis hijos se hicieron una pregunta muy importante: ¿Por qué, si les enseñamos que no deben opinar sobre el cuerpo de los demás, hay personas que se sienten con el derecho de opinar sobre el suyo? Esta situación nos hizo reflexionar mucho sobre el respeto y la aceptación”.