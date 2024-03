Experta en neurolingüística desenmascaró a Alejandro Estrada y analizó su conducta

Las últimas semanas, el actor Alejandro Estada, de 44 años, ha estado en el ojo del huracán por su separación de Nataly Umaña en ‘La casa de los famosos’, y aunque su comportamiento fue aplaudido por muchos, pues aseguran que fue todo un caballero con la actriz, otros aseguran que simplemente no es lo que parece.

Para María Camila Matíz, experta certificada en programación neurolinguistica, la conducta del actor no es más que un acto de dominación pasivo agresivo. En el video publicado en su cuenta de Tik Tok, la mujer inicia dando una reflexión sobre la reacción superficial de muchos televidentes frente a la situación, sin analizarla por completo.

“Estoy sorprendida y preocupada de cómo los seres humanos no se dan cuenta de comportamientos tan obvios y se paran a defender lo indefendible, ahí es dónde me doy cuenta que muchas personas tienen que sanar, porque solamente ven desde la superficie de lo lógico, que es lo que las personas les quieren vender y y caen redondas y ahí es donde te invito ir a terapia no es solamente para sanar tú, sino para interpretar las emociones escondidas de los demás”, expresó.

Desenmascaran a Alejandro Estrada

Posteriormente, Camila habla del encuentro de Alejandro y Nataly dentro la casa, y reflexiona del momento en el que el actor toca el rostro de la mujer y su comportamiento luego de este acto.

“Les voy a decir porqué Nataly Umaña está tan tranquila. El hecho de que una persona decida tocar a otra en el momento de resolución del un problema, nos dice demasiado. Aquí podemos ver un acto pasivo agresivo, él pudo haberla no tocado, pero decide tocarla y además de eso, decide hablarle.

“Se muestra como una persona muy tranquila y un caballero aparentemente muy orientado hacía lo que quiere decir, pero con sus gestos y la manera en que toca a la otra persona, nos dice mucho, todo lo que está diciendo hace sentido contrario a lo que realmente está sintiendo, a esto llamamos alteraciones inducidas. ‘Me hago el que no, pero realmente si’.

Acto seguido, la experta aconseja a las personas alejarse de un ser humano con dicho comportamiento y aseguró, que en medio de todo, Nataly se siente tranquila y feliz de su proceder dentro de ‘La casa de los famosos’.

“En mi concepto, y mi consejo es que salgan corriendo de personas así. Seguramente, él ya ha tenido muchos comportamientos similares y por eso Nataly se muestra tranquila y, en medio de todo, se siente feliz de la decisión que tomó.

“Segundo acto, ir por la casa como si no si nada, comiendo, saludando a todo el mundo y dándoles besos, como si la situación no te importara, es un mecanismo de dominación, yo no voy a hablar de la manera en la que la otra persona decide salirse de su relación, porque ese es un cuento aparte, pero que está tranquilo y es un pobrecito, no”, concluyó. Aquí el video completo.