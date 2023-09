Exparticipante del ‘Desafío’ tenía visa, pero no pudo entrar a Estados Unidos

Grecia Gutiérrez, recordada por su participación en El Desafío 2022, relató la compleja situación que vivió con su familia cuando se disponía a viajar a los Estados Unidos. A través de su cuenta de TikTok, la deportista aseguró que desde hace meses venía planeando salir país para tomarse unas vacaciones con su hijo, pero que su viaje se había visto truncado por la falta de un procedimiento.

“Imagínense que nosotros, con mi hijo, teníamos un viaje a Estados Unidos, obviamente teníamos visa vigente y se nos vencía en 2023. Compramos pasajes, compramos todo. Hicimos vuelo Bogotá-Miami, Miami-Nueva York, Nueva York-Orlando y luego de Orlando a Cúcuta. Nuestros pasaportes estaban al día, las maletas al día, todo”, inició al relatar su historia.

Te puede interesar: Camilo y Evaluna revelaron el rostro de Índigo y no esconden su temperamento

“Nos quedamos en el aeropuerto, pero resulta que hace dos días yo empecé a hacer el checking in Bogotá-Miami y no me dejaba hacerlo, llamé y el call center me dijo que la página estaba caída y que en El Dorado podía hacerlo. Hago el cheking in, entrego mis papeles y la muchacha me dice: ‘Espérate que ya viene el equipo de seguridad del vuelo’. Llegan las mujeres de seguridad con el pasaporte en la mano y me afirma que no podíamos viajar. Que la embajada norteamericana emitió un mensaje de que no podíamos entrar a los Estados Unidos”, agregó en el video que subió a sus redes sociales.

¿Por qué no dejaron entrar a Grecia a Estados Unidos?

La exparticipante del concurso de pruebas físicas del Canal Caracol, reveló que le costó asimilar la cara de desilusión de su hijo cuando supo que el viaje estaba en riesgo. Según la cucuteña, eso la devastó. Esto sin contar lo mal que se sintió por el dinero que estaba perdiendo, pues los tiquetes del vuelo los había comprado con sus ahorros. “El corazón se me estaba achicharrando, eran unas vacaciones que habíamos visualizado, que había ahorrado (...) El estrés del momento fue impresionante”, manifestó.

Puedes leer también: Querida periodista se despidió de Noticias Caracol: “Llegó el momento de irme”

Contó que llamó a la embajada del país norteamericano y le dijeron que su visa aparecía como cancelada, pero Grecia no recibió más explicaciones. Finalmente recordó qué había pasado con el documento. “Me acordé de que esa visa la sacamos en familia, es decir, el papá de mi hijo, mi hijo y yo, hace cierto tiempo, y él tuvo un problema legal que afectó el núcleo familiar y por eso las cancelaron (....) Me toca volver a hacer absolutamente todo, lo que sea referente a la visa”, finalizó.