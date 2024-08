Exparticipante del ‘Desafío’ se operó la cara y sorprendió: “un cambio drástico”

El Desafío XX se encuentra en su recta final. Con motivo de los 20 años del reality, Caracol Televisión invitó en esta última etapa a varios de los exparticipantes para que acompañaran a los ocho semifinalistas en este ciclo. A raíz de eso, los televidentes y usuarios en redes sociales se han interesado en conocer más detalles sobre los exconcursantes más comentados hasta hoy.

Desafío The Box

¿Qué se hizo Gema, del ‘Desafío The Box 2023′?

Yanci Alejandra Ulloa Agudelo, mejor conocida como Gema, fue unas de las participantes que más dio de qué hablar en la edición del año pasado. En una oportunidad, producto de un castigo para su equipo, la oriunda de Moniquirá, Boyacá, tuvo que raparse.

Después de su participación en el programa de Caracol Televisión, su vida cambió. La exconcursante enfrentó varios momentos complicados, justo en los días que se preparaba para dos procedimientos estéticos que había decidido desde hace mucho tiempo.

“Veo los resultados y me agradan, fue un cambio que quise hacer, un poco drástico. Me realizaron rinoplastia y aumento de mamas. Venía de darle fin a una relación un poco intensa, a los tres días me hice el procedimiento, mi perrito se muere, me acompañó por trece años. Para mí fue muy doloroso porque era mi única compañía. Recibir la noticia en este estado fue muy duro para mí”, reveló hace unas semanas en entrevista con La Red.

De igual manera, aclaró que, por ahora, no planea hacerse más retoques estéticos, pues, así como está, se siente plena y conforme.

“Ya me hice los cambios que quería, creo que todo tiene un límite y la vida te avisa, para mí está claro que con la partida de mi mascota que era tan importante para mí, si no lo acepto seguramente voy a terminar como muchas chicas haciéndose otros procedimientos para sanar. Ahorita estoy en un proceso de aceptación y crecimiento”, aseguró.

Antes de realizarse esos procedimientos estéticos, la artista confesó para el mismo medio de comunicación: “Yo no soy igual a todos porque no voy con modas, yo me hago las cosas cuando yo quiera y por mi gusto, no porque está moda. Así como tengo mis luces y tengo mis sombras y el proceso de la espiritualidad consta de eso, de aceptarse como tú eres, es un trabajo personal muy fuerte de hacerse cambios”.