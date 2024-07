Exparticipante del ‘Desafío 2024′ rompió en llanto en plena emisión de ‘Día a Día’

Yoifer Lemus se convirtió en el eliminado del pasado viernes en el Desafío 2024, reality show del canal Caracol en el que hizo parte del equipo Beta, en el cual era considerado como uno de los participantes más fuertes.

Tras su salida del programa, al exconcursante lo invitaron a Día a Día para hablar sobre su experiencia en el programa y también de su vida privada. Precisamente, fue en este espacio que el joven rompió en llanto y conmovió a los televidentes.

¿Por qué Yoifer, del ‘Desafío’, lloró en ‘Día a Día’?

Resulta que en la charla con el matutino del canal Caracol, el chocoano habló sobre varios miembros de su familia, incluida ‘Chachi’, su abuela. Sin embargo, lo que sacudió sus emociones fue el momento en que escuchó la voz de esta mujer en vivo.

“Hola mi niño hermoso, ¿cómo estás, papi? Estoy muy orgullosa de todo lo que has logrado por ti y por el Chocó”, fueron las primeras palabras de ‘Chachi’, quien le recordó a Yoifer que lo ama mucho y lo hará “hasta después de muerta”.

Al escuchar a su abuela, el exparticipante del Desafío 2024 no pudo contener las lágrimas de nostalgia y alegría, sentimientos que contagió a Carolina Cruz e Iván Lalinde, presentadora de Día a Día.

Yoifer, del ‘Desafío’, confesó que intentó quitarse la vida

Tras su eliminación del reality show, Lemus fue interrogado sobre su abuela por la presentadora Andrea Serna.

“Lo que ella me pida. Indudablemente, ayudarle porque ella siempre ha estado dispuesta para mí, siempre se rebuscó para que no me faltara nada (...) Gracias a Dios soy la persona que soy hoy en día, y gracias a ella, creo que sin ella yo no sé qué hubiese sido de mí”, contestó Yoifer Lemus.

Por último, el exparticipante del Desafío 2024 admitió que hace pocos meses, luego de enfrentar una de las etapas más complicadas de su vida: “El año pasado no tuve un buen cierre de año, antes de venir al Desafío yo estaba entre un trance de ansiedad y depresión, yo quise quitarme la vida, y mi mascota, tengo un perro, no lo permitió”.