Exparticipante de ‘La Voz Kids’ rompió en llanto al recordar la muerte de su papá

El formato de talentos musicales infantiles del canal Caracol, La Voz Kids, no solo ha hecho que los televidentes se enamoren de las habilidades artísticas de decenas de niños del país desde su primera temporada, sino también de sus historias, todas únicas y con emotivos hechos detrás.

Recientemente, en una entrevista con Día a Día, Óscar Garzón, quien hizo parte de la competencia en el 2014, habló de uno de los momentos más duros que ha tenido que atravesar en su vida. En la charla con los presentadores del magazín, Carlos Calero, Carolina Cruz, Carolina Soto y Catalina Gómez, el joven mencionó lo compleja que ha sido su vida tras el fallecimiento de su papá.

Tal y como recordó, su progenitor falleció apenas el pasado mes de diciembre. “La verdad es que ahora me embarga un sentimiento y me dan ganas de llorar porque hace poco falleció mi papá y él estuvo acompañándome y revivir esto fue solo orgullo (...) Él fue empírico tocó maracas en su infancia, pero me influyó en la música y siento que él está siempre en los pasos que doy”, contó Garzón tras ver su audición a ciegas, ocurrida hace diez años, y en la que estuvo su familiar apoyando.

“Tienes un ángel que te está acompañando en estos momentos y que sigue tu carrera musical con estos sueños desde que te presentaste cuando eras un bebé y ahora eres un hombrecito con mucho futuro”, mencionó Calero tras escuchar las conmovedoras palabras del cantante.

Según mencionó, en la actualidad se desempeña como docente, por lo que no dudó en dar un consejo a personas que, como él, han soñado con tener un espacio dentro de la industria de la música. “Yo creo que la disciplina, las ganas de salir adelante, el arte y la música es muy bonita y trato de trasmitirles ese valor a la familia y a mis alumnos porque soy profesor”, destacó.

Acaban las batallas de ‘La voz kids’. ¿Qué sigue ahora?

En la noche del jueves 22 de febrero finalizó exitosamente la segunda etapa del formato, denominada como las ‘batallas musicales’, aquella en la que cada mentor, que en esta edición son Andrés Cepeda, Greeicy Rendón y Aleks Syntek, eliminaron, noche a noche, a dos de los concursantes de sus respectivos equipos.

Lo que comenzó luego fueron ‘las súper batallas’, en donde los ‘coaches’ seguirán haciendo curaduría de talentos para quedarse con las voces que pueden llegar a la final y quedarse con el trofeo.