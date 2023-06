Exparticipante de ‘A otro nivel’ cantó en ‘Día a Día’ y salió llorando del ‘set’

Las emisiones de Día a Día alegran a miles de televidentes que sintonizan Caracol Televisión para para pasar un rato ameno con Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde, Juan Diego Vanegas y ‘Jhovanothy’.

Todos los días tienen invitados especiales, entre ellos, músicos, cantantes, actores, bailarines, entre otros, quienes además de ir a hablar de sus proyectos labores, también cuentan algunos detalles de sus inspiradoras historias de vida.

¿Qué pasó en ‘Día a Día’?

Recientemente, la artista Sabi Satizábal, exparticipante de ‘A otro nivel’ visitó el set de grabación del matutino de Caracol Televisión en compañía de Santiago Cruz, con quien interpretó su más reciente canción Nunca nadie jamás.

La exparticipante de A otro nivel publicó un video en su cuenta de TikTok contando la experiencia de haber estado en el programa, además, reveló una particular situación que vivió y que la dejó completamente sorprendida.

Mientras Sabi y Santiago Cruz interpretaban la canción, los presentadores del programa se pusieron a llorar. En unas imágenes que fueron compartidas por la misma artista, se muestra a Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez e Iván Lalinde limpiando sus lágrimas, pues se conmovieron con la letra y el sentimentalismo del tema.

¿Por qué lloraron los presentadores de ‘Día a Día’?

La cantante contó que la canción que interpretó estaba inspirada en la muerte de su padre y fue por eso que tocó las fibras de los presentadores y de muchos de sus seguidores. “Cuando fui a Día a Día de Caracol llegué llorando terrible a mi casa. La semana pasada fui con Santi a Caracol a hacer prensa, a promocionar la canción. Les voy a confesar una cosa, antes de yo sacar este álbum tenía muchas dudas porque es un álbum súper personal, pues habla sobre el duelo y lo escribí a raíz de la muerte de mi papá. Como es una historia tan personal yo pensé que nadie se iba a identificar”, comenzó diciendo.

Enseguida, contó cómo fue el momento en el que los presentadores se pusieron a llorar. “Llegamos al programa y todo el mundo súper querido. En el momento de la entrevista no dijeron que nos querían escuchar cantar y la empezamos a cantar, normal, cuando de repente todo el mundo se puso a llorar. Yo estaba cantando con los ojos cerrados. De repente siento que Carolina Cruz se paró y regresó con puros Kleenex en la mano. Yo no entendía nada y yo decía: ‘Será que esto es parte del show de la televisión. ¿Qué está pasando?’. De repente veo que de verdad, todo el mundo estaba llorando”, agregó.

Finalmente, contó que al llegar a su casa también fue inevitable no llorar. “Yo estaba confundida con lo que estaba pasando y eso me ayudo a no llorar. Cuando los vi llorar s eme hizo un nudo en la garganta. Todo fue espectacular. Cuando llegué a la casa empecé a leer todos los mensajes que la gente estaba dejando el video de la canción y ahí sí ya no pude con mi vida, era como un llanto de gratitud, mezclada con sentir que mi música tenía un propósito. La satisfacción más grande es saber que esas canciones pueden acompañar a alguien, hacerle bien a alguien”.