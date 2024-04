Expareja de Orlando Liñán se borró tatuaje que le había dedicado “Borrar errores”

Como bien se sabe, en agosto del 2023 varios medios de comunicación y portales web confirmaron la separación entre Tita Contreras y Orlando Liñán, quienes sostuvieron una relación por cerca de una década.

Según lo conocido, el presentador de Buen día Colombia, programa matutino del canal RCN, sostuvo un fugaz amorío fuera de su relación con una mujer mayor; situación que Tita conoció y no perdonó. “Para nadie es un secreto que en mi vida Orlando Liñán lo era todo (…) A nuestras vidas siempre llegan personas que nos marcan, en mi caso, fue él, con mi tatuaje”

Tita Contreras y Orlando Liñán Fotografía por: Arturo Rodriguez

Exesposa de Orlando Liñán se borró tatuaje que le había dedicado

Tita Contreras, expareja sentimental del cantante y presentador Orlando Liñán, tomó la drástica decisión de borrar un tatuaje que llevaba en uno de sus brazos; el cual, era en honor al nombre del popular artista. Hecho que reafirmo el final absoluto de dicha relación amorosa.

Cabe precisar que, la jefe de prensa a través de un video compartido en sus redes sociales mostró que utilizó la técnica del láser para borrar dicho tatuaje. Sin embargo, a pesar de la eliminación del nombre de Liñán, Contreras optó por conservar un tatuaje de mariposa, señalando que este se puede interpretar como el sentido, la continuidad y la transformación que está viviendo en esta etapa de su vida, a pesar de que este, también este ligado al intérprete de Diomedes Díaz.

La ex de Orlando Liñán, a través del video compartido en redes sociales, mostró el procedimiento para eliminar el nombre de su exesposo, enfatizando que no se trata de “borrar errores”, sino más bien de liberarse de un pasado doloroso y seguir adelante con su vida.

Después de que la pareja terminara su relación de 8 años, la santandereana fue sincera respecto a las circunstancias que llevaron al fin de su matrimonio, revelando que la infidelidad fue el detonante. “No fue con nadie del medio, ni mantuvo una relación permanente, él solo tuvo una aventura con esa mujer, pero igual, se dejó pillar y yo le había advertido que, si me llegaba a dar cuenta de algo, lo nuestro se acabaría para siempre, por eso no lo puedo perdonar”, compartió Contreras en una entrevista para Lo sé todo Colombia y añadió que “él me engañó con una mujer incluso mayor que yo, ya que le gustan grandecitas”.