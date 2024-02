Exnovia de Sebastián Villalobos confesó que el colombiano le terminó por chat

En octubre del 2023, Sebastián Villalobos, una de las figuras más importantes del mundo del internet en Colombia, habló de un aspecto muy sensible de su vida. A través de su cuenta de Instagram, el creador de contenido mencionó que, por temas de salud mental, había decidido terminar con una de sus exnovias.

Aunque no dijo el nombre de su expareja, dio pistas que llevaron a sus seguidores a pensar que se trataba de Alana Lliteras, exparticipante de MasterChef Junior México. Según reveló en su momento el bumangués, cuando conoció a la joven no estaba buscando tener una relación amorosa, incluso, confesó que era consciente de que debía emprender un proceso de terapia para lidiar con los ‘demonios’ que lo atormentaban y lo hacían sentir, entre otras cosas, inseguro consigo mismo.

La historia de amor de Sebastián Villalobos y Alana Lliteras

La diferencia de edad, siendo ella menor que él, y la diferencia de personalidades, puso al exparticipante de Top Chef VIP en una encrucijada, pues, luego de que ella le cayera mal, comenzó a gustarle y a enamorarse de ella. La relación finalmente se dio, sin embargo terminó, según él, por sus temas de salud mental.

“Empecé a sentirme mal (...) yo empecé a sentirme insuficiente para ella (...) dejé de confiar en mí (...)Todo era producto de mi mente, de mis traumas”, comentó.

Sebastián Villalobos y Alana Llineras, ganadora de Top Chef VIP, tienen un romance Fotografía por: Instagram Sebastián Villalobos

La historia de la ruptura, ahora, tomó un rumbo diferente, luego de que la misma Alana entregara detalles al respecto. Además de acusar a Villalobos de serle infiel, aseguró que el colombiano había terminado la relación a través de un mensaje de WhatsApp. Fue en La casa de los famosos, programa en el que se encuentra Alana en la actualidad, que habló de su fallido romance.

¿Por qué terminaron Sebastián Villalobos y Alana Lliteras?

Para ella, tal y como contó, el gran problema estuvo en la distancia. “No siempre las cosas salen como esperamos y tampoco me gusta hablar mal de las personas, entonces prefiero no tener comentarios al respecto (...) Supongo que si esa persona en algún momento quiere salir a contar que salga de su boca, pero yo de la mía me quedo con lo bonito. Hasta ahí lo dejaré”, relató en el reality de Telemundo.

Reveló que la relación duró diez meses, de los cuales, cuatro fueron a distancia. “Vino la distancia y cuando empezó la distancia todo se fue a la mierd* (...) Hubo un viaje que él tuvo, yo soy cero celosa, entonces me da igual que se vaya de viaje. Ahí empezó, porque hubo una situación muy rara en ese viaje, pero yo no soy celosa y juraba que no había pasado nada. Bebeshita (me dijo) ‘te puso los cuernos con esta’. Y sí, estaba medio sospechoso una situación con una persona, pero yo decía ‘ay, no, son amigos, todo bien’. El punto es que yo no sabía qué había pasado y hasta la fecha no podría decir si pasó o no. No voy a decir cosas que no sé, pero a partir de ahí todo fue raro”, contó.

Mencionó, Alana, que el tema comenzó a empeorar, a tal punto, que ella tomó la iniciativa para terminar la relación, pues sentía que mientras ella daba todo de sí, Villalobos no. “Yo estaba en carretera con mi familia porque yo había ido a un pueblito a llevar como regalos, y me acuerdo de que le escribí a una de mis amigas y le dije ‘sabes qué, ya estoy harta, lo voy a terminar’. Estaba escribiendo en notas un mensaje para terminarlo y mientras lo hacía me llega un mensaje de él”, comentó.

O sea que sebastian villalobos le puso el cuerno a Alana que fuerteeeeeee ajaajajaa ni sabía que habían sido pareja ajajaj#LCDLF4 — Astrid❦ (@astrid_zzzz) February 19, 2024

En el texto enviado por Sebastián, el influencer le decía a su ahora exnovia que se había visto con otra persona. “Aparte, en su pretexto me dijo ‘estuve reflexionando con la luna azul’ y tenía que perseguir sus sueños y sanar y que el universo le tenía que mandar señales y que se había visto con tal persona con la que había historia y que tiene que fluir con el universo solo y que no me podía seguir lastimando. En ese mensaje había cosas que él me había hecho en un pasado y que había perdonado, y fue un ‘ya no te puedo seguir lastimando’”, recordó.

El mensaje llegó, según añadió Alana, seis días después de haberse visto en persona con él, pues ella había decidido estar un mes en Colombia para pasar tiempo con él. “Si yo digo todo es dejarlo muy mal. Me fue infiel. Hay otras cosas, pero no las voy a decir aquí. Hay cosas que de verdad no voy a decir”, aclaró.